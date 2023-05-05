YOASOBIが6月4日に行うアリーナツアー「YOASOBI ARENA TOUR “電光石火”」埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演の模様が生配信されることが決定した。
「YOASOBI ARENA TOUR “電光石火”」は、追加公演を含めて7都市14公演からなるYOASOBI初のアリーナツアー。生配信は、国内ではNTTドコモが4月に提供を開始した映像配信サービス・Leminoで行われる。なおLeminoの月額プランであるLeminoプレミアムでは、YOASOBIが「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2022」に出演した際のライブ映像を見放題で配信中。5月21日からはYOASOBI初の有観客ライブとなった「NICE TO MEET YOU」のライブ映像の配信がスタートする。
Leminoでの生配信を記念し、5月21日から6月18日まで東京・渋谷駅のハチ公前広場にある観光案内施設・SHIBU HACHI BOXでYOASOBIの特別展示が実施される。会場ではYOASOBIのメンバーがライブで着用した衣装やツアーグッズなどが展示される。
また日本を除く190カ国ではグローバル配信プラットフォーム・Beyond LIVEにてさいたまスーパーアリーナ公演の模様が生配信される。Beyond LIVEでの生配信中、MCは8カ国語に同時翻訳される。
Lemino「YOASOBI ARENA TOUR 2023 “電光石火”」
配信日時：2023年6月4日（日）17:00～
見逃し配信日時：2023年6月11日（日）0:00～6月17日（土）23:59
配信チケット販売URL：https://lemino.docomo.ne.jp/live?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDA0OTI%3D
配信チケット価格：3500円（システム手数料330円）
Beyond LIVE「YOASOBI ARENA TOUR 2023 “電光石火”」
配信日時：2023年6月4日（日）17:00～
再配信日時：2023年6月11日（日）11:00～
配信チケット販売URL：https://beyondlive.com/contents/233