DreamHack Japan実行委員会は、2023年5月13日、14日に幕張メッセで開催されるエンタテインメントゲーミング・フェス「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」の追加情報を発表した。
今回発表された内容は以下の通り。
【Live Area】
EA SPORTS FIFA23 「影山優佳チームvs岡崎体育チーム」追加出演者発表
ストリートファイター6「ストリーマーエキシビションマッチ」追加出演者発表
【Activity Area - Creators Hub】
HOGWARTS LEGACYに伊織もえさん登場
【Activity Area - STAGE R】
Apex Legends「チーム対抗戦」追加出演者発表
【Activity Area - STAGE L】
SYNCED スペシャルステージ「SYNCED DREAM RUNNER’s」5月14日開催決定。さらに、Free Playエリアでは5月13日14日の両日、最新版デモの試遊も可能
リーグ・オブ・レジェンド「LJL 2023 Scouting Grounds」の出演ゲストが決定
レインボーシックス シージ「R6S Dream Showdown 2023」の追加出演者発表
【Activity Area - BYOC】
BYOCブースにネフライトさんが登場
【Activity Area - EXPO】
協賛関連情報