DreamHack Japan実行委員会は、2023年5月13日、14日に幕張メッセで開催されるエンタテインメントゲーミング・フェス「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」の追加情報を発表した。

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今回発表された内容は以下の通り。

【Live Area】
EA SPORTS FIFA23 「影山優佳チームvs岡崎体育チーム」追加出演者発表
ストリートファイター6「ストリーマーエキシビションマッチ」追加出演者発表

【Activity Area - Creators Hub】
HOGWARTS LEGACYに伊織もえさん登場

【Activity Area - STAGE R】
Apex Legends「チーム対抗戦」追加出演者発表

【Activity Area - STAGE L】
SYNCED スペシャルステージ「SYNCED DREAM RUNNER’s」5月14日開催決定。さらに、Free Playエリアでは5月13日14日の両日、最新版デモの試遊も可能
リーグ・オブ・レジェンド「LJL 2023 Scouting Grounds」の出演ゲストが決定
レインボーシックス シージ「R6S Dream Showdown 2023」の追加出演者発表

【Activity Area - BYOC】
BYOCブースにネフライトさんが登場

【Activity Area - EXPO】
協賛関連情報

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    5月14日に開催予定のEA SPORTS FIFA23「影山優佳チームvs岡崎体育チーム」に、Killin9Hitさん、鈴木ノリアキさんの2名の出演が決定

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    5月14日に開催予定の『ストリートファイター6』の「ストリーマーエキシビションマッチ」 の選手としてSHAKAさん、けんきさんの2名の出演が決定。さらに、実況・解説には、アールさん、ハメコ。さんの出演も決定した

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    HOGWARTS LEGACYの配信企画に伊織もえさんの出演が決定

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    5月13日に開催予定の「Apex Legends チーム対抗戦」に、伶さん、ふらんしすこさん、カワセさんの3名の出演が決定

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    14日の11時5分よりActivity Area内STAGE Lにて、『SYNCED（シンクド）』のスペシャルステージ「SYNCED DREAM RUNNER’s」を実施

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    『レインボーシックス シージ』のステージ企画「R6S Dream Showdown 2023」の追加出演者が決定

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    5月14日にSTAGE Lにて開催予定のリーグ・オブ・レジェンド「LJL 2023 Scouting Grounds」の追加出演者が決定

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    Activity Area内のBYOCエリアに、5月13日、14日の両日、元プロeスポーツ選手のネフライトさんが参戦

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    協賛ブースとして「GALLERIA BASE」「インテル」「Monster Energy」「DHL」「三井物産～志ブース～」「Steelcase」「TIGゲーム部」「UBISOFT」「ZETA DIVITION」が出展