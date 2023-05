【リラックマ】展覧会『祝・成くま式』で20周年をお祝いしてきた！

癒しの空間……♪ 4月28日(金)より、『リラックマ20周年記念 祝・成くま式』がスタート! 一足早く本展に行ってきたので、展示の見どころやぜひ買ってほしいグッズをレポートしていきます!

4月28日(金)~5月16日(火)の期間中、大丸東京店 11階催事場にて『リラックマ20周年記念 祝・成くま式』が開催!

リラックマは、OLのカオルさんのお家にいきなり住みついた着ぐるみのクマ。居候なのに、特に役に立っているわけでもなく、毎日だらだらゴロゴロしています。背中にチャックがありますが、中身は秘密。

2003年にデビューしてからこれまで、私たちに癒しとやさしさとクスッと笑えるささやかな時間を届けてきたリラックマ。今年2023年に、20周年を迎えます!

そんな特別な年に、リラックマの成人式ならぬ「成くま式」が開催! リラックマの成くまを一緒にお祝いできるスペシャルな展覧会となっています。

それではさっそく、展示やグッズをご紹介していきます!

【展示の見どころ】

本展はとにかく企画が盛りだくさん! 「成くま式」に参列されるリラ友のみなさんに、見どころを5つお伝えします♪

<可愛いフォトスポットがいっぱい!>

会場に入ると、リラックマたちが勢揃いでお出迎えしてくれます♪ ゆらゆら揺れたり、回ったりしていて、癒されること間違いなしです!

先に進むと、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマがそれぞれの自慢の場所でリラ友さんをおもてなし♪ ここは装飾も豪華で、写真映えするスポットがたくさんあるので、しっかり写真に収めていきましょう!

「成くま式」ならではのフォトスポットも! リラックマ20周年記念 クマクマ写真館で、ここだけの思い出に残る写真を撮りましょう♪

<ぬい撮りスポットも充実♪>

本展は、ぬい撮り用のフォトスポットも充実している点が特徴です。お気に入りのぬいぐるみを持参して、ぜひ特別な一枚を♪

<懐かしグッズが大集合♪>

リラックマの歴史を年表で振り返っていくコーナーでは、その頃に発売されたグッズも一緒に展示されています。

そこでぜひ注目していただきたいのが、2003年~2004年に発売されたリラックマの初期グッズ! 筆箱やメモ帳といった文房具が展示されています。「これ、昔持っていた!」という懐かしいアイテムに出会えるかも?

<7周年を迎えたチャイロイコグマにもご注目!>

チャイロイコグマ7周年を記念したスペシャルな展示もありました! チャイロイコグマ自慢の胸毛を思う存分もふもふできる、ファンには夢のようなスポットが登場! 大きなチャイロイコグマが、リラ友さんを癒してくれます♪

チャイロイコグマ神社では、丸太のうえにある葉っぱを押すと「こぐがみさま?」が占ってくれます! 私は中吉でした♪

<リラックマ診断テストは要チェック☆>

会場入口のみで販売している『おそろい蝶ネクタイ』を購入すると、リラックマと一緒の晴れ姿になれるだけでなく、なんと『めちゃクマ★リラックマ診断テスト』に参加することができるんです!

蝶ネクタイを使って「成くま式」会場内に4か所ある診断テストに答えていくと、最後に『プリシール』が1種もらえます! 柄は全部で8種類あり、診断テストの回答でもらえるシールの柄が決まります♪ どんな柄のシールになるのか、ワクワクしちゃいますね!

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

【注目グッズ】

本展を訪れた記念に、ショッピングも楽しみましょう♪ 本展のグッズコーナーで取り扱っているアイテム数は、なんと約600点! その中でも特に注目の会場限定アイテムは、なんと約100点!

イベント限定商品の中から厳選して、特におすすめの6アイテムをご紹介します!(※数量限定、販売上限数あり)

<パッチワークぬいぐるみ>

思い出のつまったパッチワーク柄のスペシャルなぬいぐるみ! カラフルな見た目がアニバーサリーにぴったり♪

<プレミアムぬいぐるみ(L)>

肌触り抜群のふわっふわ素材を使用したぬいぐるみ! おしりには、20周年の記念ワッペンが付いています。

<チョイスぬいぐるみ 『かご』+『ぬいぐるみ5種』>

14種類のぬいぐるみの中から、お好きなぬいぐるみを5個選んで、専用のかごに詰められるという商品! どの子をお迎えするかは、あなた次第です☆

<ロルバーンポケット付きメモL>

大人気のロルバーンが、リラックマたちとコラボ! 本展のメインビジュアルを使用したデザインや、リラックマの顔が全面に大きく描かれたインパクト大なデザインなどがラインナップされています。

<アルバム風マルチケース>

「成くま式」のイラストが可愛いアルバム風のケース。たくさん収納できて、日常使いにぴったり♪

<クリアファイル>

本展のメインビジュアル、クマクマ写真館のイラスト、チャイロイコグマ神社のイラストが使用されたクリアファイル。「成くま式」の参列記念にぜひ♪

可愛すぎる「成くま式」で、リラックマ20周年をみんなでお祝いしましょう♪

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.