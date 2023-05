「“広島風”は許せない…！」広島県在住の10代が語る“お好み焼き”への熱い思い

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月4日(木)は、『広島限定☆逆電』と題して放送。広島県在住のリスナーが、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)に広島の魅力を伝えました。電話をつないだ5人のなかから、“お好み焼き”への熱い思いを語った16歳のリスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今日は、広島FMから声を届けています。朝イチの新幹線で広島に来たんだけど、(公演があったため)広島を堪能できてないのよ。(駅から)車でスタジアムに行って、(公演後に)車で広島FMに来たので外も見れてない。だから今日は、せっかくなので広島の生徒(リスナー)と話をしていこうと思います。広島に住んでいる生徒のみんな! 今日は、広島のいいところを教えてもらったり、広島の生徒が話したいことを聞いたり……自由に授業(放送)をしていけたらと思います。校長先生は、厳島神社にずっと行きたいと思っているの。でも改修工事をしているということで、終わったら行こうと思っていたんだけど……広島FMのスタッフさんに、工事が終わっていることを教えてもらって! (放送が終わって)夜に観に行こうかと思ったんだけど、フェリーがやってないと……。じゃあ、明日の朝イチで行くしかない! と思ったんだけど……明日は名古屋に行かないといけないので、早朝もフェリーがないんじゃないかと……(笑)。今回は行けそうにないんだけど、いつか絶対厳島神社に行って観光したいと思っています……! 厳島神社の情報も待っています!こもり校長:もしもし! 広島のいいところとか、いいことを教えてくれる?リスナー:私のオススメは路面電車です!こもり校長:そっか、広島といえば路面電車か! なんで、オススメなの?リスナー:路面電車に乗っている外国人観光客の方が広島の人と英語で話している光景がほのぼのしていて、いい街だなぁって思うんです。こもり校長:なるほどね。路面電車にはよく乗るの?リスナー:よく乗ります。こもり校長:路面電車で厳島神社は行けないの?リスナー:路面電車では……広島電鉄だったら、「広電宮島口行き」があるので行けると思います。こもり校長:他にもオススメしたいことある?リスナー:お好み焼きが最高です!こもり校長:お好み焼きね! 広島のって、関西のとは何が違うの?リスナー:広島は一つひとつの具材を重ねていく感じで、ソバが入っているんですけど……他県の方って、“広島風”とか“広島焼き”みたいに言うじゃないですか。あれが、ちょっと許せない……(笑)。こもり校長:でも……“広島焼き”じゃないの?(笑)。リスナー:“広島焼き”はまだギリ許せるんですけど、“広島風”は……広島のほとんどの人が思っていると思うんですけど、広島が本当だから!こもり校長:(笑)。リスナー:広島のお好み焼きが“お好み焼き”だから! みたいな(笑)。こもり校長:“○○風”とか言う必要はないんじゃないか、みたいな?リスナー:そうです!こもり校長:大阪のお好み焼きのことを、“大阪風”とは言わないもんな。リスナー:そうなんです!こもり校長:でも……あれも、お好み焼きなわけじゃん。じゃあ、どうやって言い分ければいいかな?リスナー:う~ん……広島にいて“お好み焼き”といえば、そのままお好み焼きでいいと思うんですけど、広島にいなくて広島のお好み焼きを指すなら……、“広島のお好み焼き”でいいかな(笑)。こもり校長:なるほどね(笑)。“広島風”ではなくて、“広島のお好み焼き”ならOK?リスナー:OKです。こもり校長:俺はそこの配慮が足りてなかったな……これから意識するわ!リスナー:(笑)。こもり校長:お好み焼きは、けっこう食べるの?リスナー:しょっちゅう食べます。月イチは食べてるかな。こもり校長:月イチ!?リスナー:月2のこともあります。こもり校長:隔週で食べているってことだね(笑)。オススメのお好み焼き屋さんある?リスナー:“田の久”というお店がおいしいと思います。こもり校長:どのへんがオススメなの?リスナー:素材の味がよくて、全部にこだわっていて……とにかく、ボリュームがあっておいしいです。こもり校長:さすがに、深夜2時とかにはやってないよね?リスナー:やってないと思います……(笑)。こもり校長:そうだよなぁ……(笑)。リスナー:また来てください!こもり校長:そうだな。また来たときに、ご縁があったらお邪魔させてもらうわ! 教えてくれてありがとう!このほかには……・「尾道の海風を感じるサイクリングがオススメ」という18歳・「卯年だし、ウサギと触れ合える大久野島がオススメ」という16歳・「大学進学で4月から広島に住み始めて、ホームシック中です」という18歳・「たぶん広島でしか食べられない夜泣き貝と、牛肉のコウネという部位を食べてほしい」という14歳と電話をつなぎ、それぞれの魅力を聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/