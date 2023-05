アイナ・ジ・エンド「Season1からがっつり見てます」新曲『Red:birthmark』は『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2 EDテーマ

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。5月2日(火)の放送では、4月10日(月)に配信リリースされた新曲『Red:birthmark』を紹介しました。アイナ:『Red:birthmark』は、凛として時雨のTKさんが提供してくださいました。テレビアニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2のエンディングテーマとなっていますが……あのね、私、『水星の魔女』がめちゃめちゃ好きなんです! Season1からがっつり見てますけど、めちゃめちゃおもろい!これ、宇宙の話なんだよね……割と。私たちは“地球”だから、“宇宙”って親近感ないじゃん。だけど、なんか親近感があるんだよね。これが不思議なの! なんか……学園ものだからそれぞれの学生時代と重なって、宇宙とかじゃないっていうか。隣で起こっている日々を綴ってくれてるみたいなんだよね。なのに、ちょっとグロテスクで、心が“ウッ”て少しつらくなったりするのに、見たくなる! おもしろい!! 大人になってから出会うアニメ、最高です!!アイナ:今回、TKさんが曲を作ってくれたんですけど、サビのメロを何回も私の歌い回しに合わせて変えてくださったんですよ。これはすごかったです……! 3パターンぐらい来て、家で3パターン歌って送ったら……「あ~、違うな」って、多分思ってくれたんだろうね。また新しいサビのパターンが来て、また家で歌って送って……っていうやりとりを何回か繰り返しました。歌詞もね、レコーディングの当日ぐらいまで、2パターンあるフレーズもあったり。「ストイックだな~TKさん」って思って、たくさん学ばせていただきました。これは、プロの賜物っていうか、感性の賜物だな、って……感性でできた曲だな、って思います。本当に歌えて幸せです。そして私は、ミオリネお嬢様が大好きです……! そういうとこも含めて、アニメに花を添えられたら嬉しいな、と思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/