息子がSCANDAL初ライブで感情爆発！ リスナーからの親子エピソードにメンバーも涙

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。5月1日(月)の配信では、SCANDALのライブを見た親子のエピソードにメンバー一同感涙。HARUNA:今回は、ひたすらメールを読んでいく回です。TOMOMI:それでは、紹介します。<リスナーからのメール・カネゴンさん>今回は初めて小学生の息子と一緒にライブに行きました。ウチの子は、自分の気持ちや感情を表現することがあまり得意ではなく、遊びに行っても「楽しかった」とは言ってくれるけど、気を使って言っているようにも聞こえて「本当に楽しんでいるのかな?」と不安になることもあります。SCANDAL のライブに行ったら、この子はどんな反応をするんだろうと。一緒に楽しめたら、こんなに幸せなことはないんだけど、音に驚いたり、途中で飽きてしまって「帰りたい」とか言ったりしたらどうしようとか。そんな感じで期待と不安でドキドキしていたのですが、ライブが始まったら周りの人たちと一緒に一生懸命手を上げて、いっぱい拍手をして、ノリノリでした! いつも口ずさんでいた「最終兵器、君」では、HARUちゃんに手を振られて、ハートをバキューンと撃ち抜かれたようです……。TOMOMI:あの子だ!HARUNA:わかったー!TOMOMI:続きを読むね。ライブの終わりにはRINAちゃんに「楽しかった?」と声まで掛けてもらえて。RINA:わかったわかった! 最前列にいた!TOMOMI:なんか泣きそうなんやけど、続きを読むね。これは、今までに見たことがないくらい本当に楽しんでいるな、と。そんなウチの子の姿と最高のセトリのおかげで、父ちゃんのマスクは汗と涙でビショビショでした。これほどまでに幸せな時間はなかったですよ。もう思い残すことはない! と思えるぐらいの幸せを感じました。帰りは疲れてグッスリ寝ていた息子でしたが、目覚めてすぐに笑顔で言ってくれた言葉は、「昨日は楽しかった! また行きたい!」でした。TOMOMI:泣いちゃうんだけど。あの子じゃん、ほんとかわいかったよね。RINA:うれしいなあ。HARUNA:私もマジで泣けてきた。TOMOMI:普段は無感情なんだね。HARUNA:めっちゃ笑ってたよ。TOMOMI:うん、笑ってた。RINA:最後さ、私たちがステージからハケるときに、めちゃくちゃほっぺを真っ赤にしてたよ。一同:そうそうそう!RINA:会場の熱気で赤くなっとったんよ。それで「楽しかった?」って聞いたら、言葉で返す感じじゃないねんけど、めちゃくちゃ優しい笑顔しとってさ。そうかあ、そんなストーリーがあったのかあ。HARUNA:仙台だよね?TOMOMI:うん、仙台。MAMI:私の前だった、覚えてるよー。うれしいなあ。RINA:また来てほしいよね。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056