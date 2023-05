スガ シカオ「当時、会社員をやっていて、会社の上司から『すぐCD買ってこい』と言われて…」クラレンス･カーターの魅力を語る

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。4月30日(日)の放送は「村上RADIO公開収録~懐かしのアトランティック・ソウル with スガ シカオ~ @The Haruki Murakami Library」をオンエアしました。今回は、3月24日(金)に早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)でおこなわれた公開収録の模様を放送。ゲストにスガ シカオさんを迎え、スガさんの音楽ルーツの1つでもある1960年代のアトランティック・レコードの音源を中心に、音楽を聴きながら古いソウル・ミュージックについて熱く語り合いました。この記事では、ウィルソン・ピケット「Step By Step」について語ったパートを紹介します。村上:次はスガさんが選んだ曲なんですけど……いやあ、これは渋いですね。スガ:すみません、クラレンス・カーターという。生まれながらに目が不自由なシンガーだったんですけど。僕ね、全然知らなかったんです。当時、会社員をやっていて、会社の上司が「お前ソウル・ミュージック好きなら、クラレンス・カーター聴いているんだろうな」と言われて。「いや知らないです」「すぐCD買ってこい」と言われて、CDを買って聴いたんです。めちゃくちゃかっこよくて、めちゃくちゃソウルだなと思って、それから大ファンになったんです。村上:今日かける「Step By Step」という曲は、ここには入っていないんですけど、僕もクラレンス・カーターが好きで、レコードも結構持っていて、ここに持ってきました。学生時代、新宿のレコード屋でバイトをしているとき、「Patches(パッチズ)」という曲が流行りました。クラレンス・カーターが好きで日本に来たときに聴きに行きました。レコードはほとんど売れなかったですけど。1986年だったかな。スガ:クラレンス・カーターが日本に来たという話、僕初めて聴きました。たぶん本物のクラレンス・カーターを観た人って100人くらいしかいなかったんじゃないですか?村上:たぶんそれくらいしかいないかも。渋谷のパルコ劇場だったかな。かっこよかったですよ。スガ:えー、すげえ、生で聴いたんですか。いやあ、うらやましい。村上:そう、生で聴きました。「Patches」はアメリカでも流行ったんですけど、「Step By Step」も流行ったんですか。スガ:「Step By Step」も売れました。いや、売れたはずです。僕はあとから聞いただけなんですけど。村上:では、「Step By Step」、行きましょう。<番組概要>番組名:村上RADIO公開収録 ~懐かしのアトランティック・ソウル with スガ シカオ~ @The Haruki Murakami Library放送日時:4月30日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹ゲスト:スガ シカオ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/