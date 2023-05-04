SCANDALが結成記念日の8月21日に大阪・なんばHatchで結成17周年記念イベントを開催。さらに10月にデビュー15周年記念ツアーを行う。
2006年8月21日に大阪・京橋で結成し、2008年10月22日に「DOLL」でメジャーデビューしたSCANDAL。デビュー15周年記念ツアーは10月8日に大阪・Zepp Osaka Bayside、9日に愛知・Zepp Nagoya、デビュー記念日の22日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）の3カ所で行われる。
また本日5月4日24:00に新曲「Line of sight」のミュージックビデオがYouTubeでプレミア公開される。ディレクションは「Sisters」「テイクミーアウト」「恋するユニバース」のMVも手がけた田辺秀伸が担当した。
SCANDAL 結成17周年記念イベント
2023年8月21日（月）大阪府 なんばHatch
SCANDAL デビュー15周年記念ツアー
2023年10月8日（日）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2023年10月9日（月・祝）愛知県 Zepp Nagoya
2023年10月22日（日）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）