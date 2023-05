明治安田生命J3リーグ第9節が3日から4日にかけて各地で開催された。

開幕戦を最後に黒星がなく、現在3連勝中の奈良クラブは、ホームでテゲバジャーロ宮崎と対戦。試合はキックオフの笛が吹かれてからおよそ25秒後、クリアが相手に当たってこぼれてきたボールを拾った嫁阪翔太が相手のオウンゴールを誘い、奈良が開始早々に先手を取る。28分には嫁阪のクロスボールから伊勢渉がヘディングシュートを沈め、奈良が追加点を記録した。2点をリードして折り返した後半、52分には浅川隼人の横パスから西田恵が強烈なシュートを突き刺す。守っては宮崎を相手に失点を許さず、4試合連続のクリーンシートを達成した奈良が怒涛の4連勝を飾った。

奈良と同様に開幕戦以降黒星のない愛媛は、現在5試合負けなしのアスルクラロ沼津のホームに乗り込んだ。試合は16分に茂木駿佑のゴールで愛媛が先手を取るも、沼津も35分に和田育が同点ゴールを記録。1-1のまま終盤に突入すると、愛媛が88分に勝ち越しに成功。ペナルティエリア右でボールを引き取った佐藤諒がマイナスへ折り返すと、松田力がダイレクトで横へ繋ぎ、最後は行友翔哉が右足で流し込む。諦めない沼津は後半アディショナルタイムに2度のポストに嫌われる場面があったものの、最後までスコアをイーブンに戻すことはできない。試合はこのまま終了し、愛媛が3連勝を飾った。

前節終了時点で首位のカターレ富山は、敵地でSC相模原と対戦。試合は10分、左サイドを突破した若林龍の折り返しから、吉武莉央が強烈なミドルシュートを叩き込み、相模原が先制する。富山は69分に大畑隆也のアーリークロスから高橋駿太が頭で押し込んだものの、逆転まで持ち込むことはできず。富山は連勝を飾ることができなかった。

この結果、絶好調の奈良が今シーズン初めて首位に立った。愛媛は順位を1つ上げて2位となり、いわてグルージャ盛岡との一戦を大量4ゴールで制したAC長野パルセイロが3位に。上位陣が混戦模様の中、富山は4位まで転落した。一方の相模原は2試合連続のドローで最下位を脱出している。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは下記の通り。

◆■第9節

▼5月3日(水・祝)

奈良クラブ 3-0 テゲバジャーロ宮崎

福島ユナイテッドFC 0-0 カマタマーレ讃岐

いわてグルージャ盛岡 1-4 AC長野パルセイロ

アスルクラロ沼津 1-2 愛媛FC

FC岐阜 1-2 Y.S.C.C.横浜

松本山雅FC 1-0 FC大阪

FC琉球 2-3 ガイナーレ鳥取

▼5月4日(木・祝)

ヴァンラーレ八戸 0-1 FC今治

SC相模原 1-1 カターレ富山

鹿児島ユナイテッドFC 2-0 ギラヴァンツ北九州

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 奈良(18/+9)

2位 愛媛(18/+1)

3位 長野(17/+7)

4位 富山(17/+6)

5位 松本(15/+4)

6位 鹿児島(15/+3)

7位 今治(15/0)

8位 八戸(13/+3)

9位 鳥取(13/+1)

10位 沼津(12/0)

11位 讃岐(12/-6)

12位 岩手(11/+2)

13位 琉球(10/-3)

14位 福島(9/-3)

15位 YS横浜(9/-4)

16位 FC大阪(9/-4)

17位 宮崎(9/-6)

18位 岐阜(8/-2)

19位 相模原(7/-3)

20位 北九州(6/-5)

◆■第10節の対戦カード

▼5月13日(土)

13:00 YS横浜 vs 相模原

13:00 奈良 vs FC大阪

18:00 長野 vs 松本

▼5月14日(日)

13:00 鳥取 vs 沼津

13:30 八戸 vs 岩手

13:30 今治 vs 愛媛

13:30 鹿児島 vs 琉球

14:00 富山 vs 福島

14:00 讃岐 vs 岐阜

14:00 北九州 vs 宮崎