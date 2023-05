Mrs. GREEN APPLE大森元貴「いい曲作れたな」新曲『ケセラセラ』奥行きの深さを実感

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。5月1日(月)の放送では、4月25日(火)に配信リリースされた新曲『ケセラセラ』について、リスナーのメッセージを紹介し、MVや楽曲タイアップの感想を伝えました。大森元貴 (Vo/Gt):今夜の授業は、4月25日に配信リリースされた僕たちの新曲『ケセラセラ』について、です!若井滉斗 (Gt):この楽曲は、4月30日から放送がスタートしたドラマ『日曜の夜ぐらいは...』の主題歌でございます!――リスナーのメッセージ【ミセス先生こんにちは! 4月25日に配信された『ケセラセラ』を聴きました。僕は最近少し学校を休みがちになっていました。けど『ケセラセラ』を聴き元気をもらい、学校に行くことができました! あらためて「歌ってすごいな!」って思いました。ミセス先生ありがとう!!】(13歳)大森:こちらこそありがとう!若井:ありがとう!藤澤涼架 (Key): この曲がきっかけで学校に行ってくれたと!大森:うれしいね!大森:MVも公開されて。おじいちゃんやってますから、私(笑)。藤澤:そうだね(笑)。大森:あれもさ、展開が……現世というか地球の織りなす話がすごいリアリティもありながらもファンタジーで。そこもおもしろいMVですから、ぜひ観ていただきたいです!――『ケセラセラ』オンエア後……大森:僕らは、今、いろんな取材を受けているんですけど、やっぱ『ケセラ』の話をすればするだけ、この曲が持っている奥行きって深いんだな、っていうのを作り手ながらすごく感じています。すごく変な言い方ですけど、いい曲作れたな……って、俺たちは思ってるぜ!若井:はい!藤澤:ちなみに! この『ケセラセラ』は、現在、SpotifyのブランドCMソングにもなっています!大森:すげえ!藤澤:ピンチに陥った主人公の背中を押す、というストーリーで、30秒CM、15秒CMともに、3人出演させてもらっています。大森:カメオ出演していますけど……。若井:みんな気づいたかな?大森:これ、まず……1曲で、両軸でタイアップが進むのも聞いたことないし。すごいな、と思ったんだけど……僕たちは、通行人だったりバスに乗ってる人だったりをしただけなのに、終わったあとに花束をもらえるという(笑)。藤澤:(笑)。大森:「いやいや、マジで大したことしてないぞ」っていう、すごい罪悪感が生まれる撮影だったんですけど(笑)。でもなんか、こういうのいいよね。いろんなグッズが隠れてたりとかもして。若井:そうそう! ミセス要素が入ってますから!大森:僕は、撮影の当日は看板しかわかんなかったですけど。若井:ほんとに!? バスの中の広告が、実はミセスだったりとか。大森:そうなんだ! すごいありがたいね、ミセス愛も感じるCMで。若井:そうなんですよ! ありがたい!藤澤:楽しんでください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/