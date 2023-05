アイナ・ジ・エンド「本当に助けてもらった」初主演映画『キリエのうた』の楽曲制作で岩井俊二監督と深夜のやり取り

BiSHのアイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。5月2日(火)の放送では、先日発表のあった映画『キリエのうた』の初主演と楽曲制作、監督の岩井俊二さんとのエピソードを伝えました。10月13日に公開される映画『キリエのうた』では、主人公の路上ミュージシャンを演じるアイナ。主演だけではなく、劇中で歌う楽曲の作詞作曲も担当しているとのことです。岩井俊二監督の最新作『キリエのうた』主演おめでとうございます!! 共演に、広瀬すずちゃん、SixTONESの松村北斗くん、黒木華さんと、豪華なメンツですごく嬉しいです! 10月の公開を楽しみにしてます!(20歳)アイナ:ありがとう! これ、やっと言えた……!実は、去年かな? 約1年ぐらい、ずっと撮ってたんです。でも、その間に舞台『ジャニス』があったり、BiSHのライブハウスツアーがあったり、ホールツアーもあったりして……そんななか、夜な夜なこの映画の曲を書き続けていました。たまに、「もう嫌だ、もう無理だ。私にはまだ早かったんだ……」と、自信を失うことがあったんです。その時に、そんな曲を書いて岩井さんに送ったんですよ。そしたら、深夜の2時とかだったのに、ピアノの鍵盤で『タンタンタンタン♪』ってコードを鳴らして送り返してくれた夜があって……。「岩井さんみたいな素敵な監督が、音楽まで一緒に作ってくれてんだ!」って思って、「前向きにやろう」「絶対にいいものにしてやる!」って、奮い立たせてもらった日がありました。だから去年は、私は岩井さんに本当に助けてもらって、曲作りが後悔のないようにできたような気がします。そんなところも楽しみにしててほしいな、って思いますね。アイナ:『キリエのうた』の話を、本当はもっともっともっとしたいんですよ! やけど、公開が10月13日……秋なのね。今、全部解禁しちゃうともったいないじゃない? だから、少しずつちょっとずつ、解禁していきたい所存です(笑)。1つ言えるとしたら……広瀬すずちゃんが、マジで最高です! すずちゃんは本当に人間国宝だと思う!! 私、すずちゃんいないと何もできなかったと思います。これだけは声を大にして言いたいです! 楽しみですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/