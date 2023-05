Aile The Shota、初の全国ワンマンツアー7月に開催

Aile The Shotaが、5月4日(祝木)に出演した「VIVA LA ROCK2023」GARDEN STAGEのライブにて、初の全国ワンマンツアーの開催を発表した。

2023年1月にデビュー1周年記念シングル「Yumeiro」を、3月に敬愛する関西のクリエイティブチームSoulflexと組んだシングル「FANCITY feat. Soulflex」をリリースし、4月には自身のオーガナイズイベント「Place of Mellow organized by Aile The Shota」の関西公演を成功させ、その後も積極的にライブ活動を行っているAile The Shota。デビューから1年半、Shin Sakiura、maeshima soshi、A.G.O、tofubeats、Soulflexなど、自身の創造する音楽を明確に提示し、プロデューサー陣と制作してきた楽曲は全13曲。メロディーセンスと心に響くリリック、繊細でありつつもしなやかな歌声からオファーされた客演としての参加やユニットとして発表した楽曲はすでに10曲を超えている。

これらを持って行われる初のワンマンライブツアー。最速チケット予約はAile The Shota fanclubにて現在予約がスタートしている。

<ライブ情報>

「Aile The Shota -1st Oneman Tour-」

-EGO-

2023年7月2日(日)横浜KT Zepp Yokohama

OPEN 17:00 / START 18:00

-LOVE-

2023年7月7日(金)仙台 Darwin

OPEN 18:30 / START 19:30

-LOVE-

2023年7月14日(金)福岡DRUM Be-1

OPEN 18:00 / START 19:00

-LOVE-

2023年7月21日(金)名古屋 ElectricLadyLand

OPEN 18:30 / START 19:30

-EGO-

2023年7月29日(土)大阪 GORILLA HALL

OPEN 17:00 / START 18:00

料金:¥5500(tax in)

※1drink別

※整理番号付全自由

ツアーチケット最速先行予約

Aile The Shota fanclub

2023年5月4日(木)15:00〜5月9日(火)23:59

https://ailetheshota.tokyo/