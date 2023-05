ジェイソン・ムラーズ、70年代バラエティー番組でのパフォーマンス描く新曲MV公開

グラミー賞を多数受賞しソングライターの殿堂入りを果たしたジェイソン・ムラーズが、6月23日に発売される3年振り通算8枚目となるスタジオアルバム『Mystical Magical Rhythmical Radical Ride』より、バターのようになめらかなラブソング「Pancakes & Butter」のミュージックビデオを公開した。

Jaime Valduezaが監督を務めた「Pancakes & Butter」のミュージックビデオは、ムラーズと彼のサポート・バンドとして長年コレボレートしているRainig Janeが1970年代のバラエティー番組でパフォーマンスする様子が描かれている。

【動画を観る】「Pancakes & Butter」MV

アルバム『Mystical Magical Rhythmical Radical Ride』は、ムラーズにとってポップミュージックへの回帰を意味する作品で、ムラーズの代表曲「Im Yours」や「Lucky」を収録したアルバム『We Sing. We Dance. We Steal Things.』でコラボレートしたプロデューサー、マーティン・テレフェ(コールドプレイ、トレイン、マイク・ポスナー等)と再びタッグを組んでいる。

<リリース情報>

ジェイソン・ムラーズ

『Mystical Magical Rhythmical Radical Ride』

2023年6月23日(水)発売

価格:¥2970(税込)

※日本盤限定ボーナストラック1曲収録

=収録曲=

1. Getting Started

2. I Feel Like Dancing

3. Feel Good Too

4. Pancakes & Butter

5. Disco Sun

6. Irony of Loneliness

7. Little Time

8. You Might Like It

9. Lovesick Romeo

10. OK Piano (bonus Track)

11. If You Think Youve Seen It All

「Pancakes & Butter」先行配信

https://warnermusicjapan.lnk.to/PnB

予約はこちら

https://jasonmrazjp.lnk.to/MMRRR

Official site:https://jasonmraz.com