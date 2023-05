村上春樹「スガさんって、ほかのJ-POPの歌手と歌い方が違うんですよね」スガ シカオの“歌い方”を分析

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。4月30日(日)の放送は「村上RADIO公開収録~懐かしのアトランティック・ソウル with スガ シカオ~ @The Haruki Murakami Library」をオンエアしました。今回は、3月24日(金)に早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)でおこなわれた公開収録の模様を放送。ゲストにスガ シカオさんを迎え、スガさんの音楽ルーツの1つでもある1960年代のアトランティック・レコードの音源を中心に、音楽を聴きながら古いソウル・ミュージックについて熱く語り合いました。この記事では、村上さんがスガさんの楽曲について語ったパートを紹介します。村上:僕はスガさんの歌を聴いていて、いつも思うんだけど、スガさんの歌い方ってほかのJ-POPの歌手と歌い方が違うんですよね。なんで違うんだろうと思うんだけど、1つはこぶしがないんですよね。日本の歌手ってソウル歌っても、ジャズ歌っても、ついこぶしが出ちゃうんですよね。スガさんにはそれがない。こぶしのない人も最近は出てきているんだけど、こぶしもないけどガッツもない(笑)。スガ:僕はそのご意見にはコメントできないですけど……(笑)。村上:僕はそう思って、スガさんは、こぶしはないけどハードシャウトというか、ガッツが聴き取れて、そこがすごくおもしろいんですよね。ほかのJ-POPというか、日本のポップスの歌手とは全く歌い方が違うんじゃないかという気がするくらい。それで今日はアトランティック・ソウルを突っ込んでいこうと思って、話していたんですけど。スガ:やっぱりソウル・ミュージックの影響が大きいんですよね。<番組概要>番組名:村上RADIO公開収録 ~懐かしのアトランティック・ソウル with スガ シカオ~ @The Haruki Murakami Library放送日時:4月30日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹ゲスト:スガ シカオ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/