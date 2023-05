6月21日にリリースされる冨田ラボおよび冨田恵一の関連楽曲を集めたワークスベストアルバム「冨田ラボ / 冨田恵一 WORKS BEST 2 ~beautiful songs to remember~」の収録曲詳細が発表された。

2枚組、全30曲が収められる今作には、V6「IN THE WIND - V626 ver.」や椎名林檎「青春の瞬き」をはじめ、土岐麻子 「Tell Her About It」、冨田ラボ 「エイプリルフール feat. 坂本真綾」などの貴重な音源、2010年代初期の曲から2023年の最新の楽曲まで、冨田が携わってきたアーティストの楽曲の数々が収められる。同梱されるブックレットには収録曲すべてのクレジットや歌詞、imdkmによる全曲解説に加え、冨田ラボの新曲3曲の譜面も掲載される。

なお本日5月3日に、冨田の新曲「夏の亡霊 feat. KIRINJI」のミュージックビデオがYouTubeで公開となった。前作「Take That feat. TENDRE」に続き國枝真太朗が監督を務めたこのMVは、アンバンビーチやホイアンナイトマーケットといったベトナムの風景が楽曲の持つ艶やかで美しい世界観とマッチした神秘的な映像となっている。

「冨田ラボ / 冨田恵一 WORKS BEST 2 ~beautiful songs to remember~」収録曲

DISC 1

01. 新曲(タイトル未定) / 冨田ラボ

02. Tell Her About It / 土岐麻子

03. IN THE WIND - V626 ver. / V6

04. 青春の瞬き / 椎名林檎

05. Tokyo Sky Blue / 高野寛

06. 茜さす帰路照らされど・・・ / 藤原さくら

07. Last Note~消えた後の蝋燭の香り / VIXX

08. パスワード feat. 長岡亮介 / 冨田ラボ

09. 雫の輪 / Negicco

10. Copenhagen / kiki vivi lily

11. Lush / bird

12. スクランブル交差点 / 鈴木雅之

13. 人魚 / JUJU

14. Clear Skies / Naz

15. MAP for LOVE (Album Version) / 冨田ラボ

DISC 2

01. 夏の亡霊 feat. KIRINJI / 冨田ラボ

02. エイプリルフール feat. 坂本真綾 / 冨田ラボ

03. One Way feat. YONCE / Ryohu

04. 私と世界 / 牧野由依

05. 冨田魚店 feat. コムアイ / 冨田ラボ

06. Take That! feat. TENDRE / 冨田ラボ

07. Ubugoe / 森口博子

08. garden / 早見沙織

09. この世は不思議 feat. 原由子, 横山剣, 椎名林檎, さかいゆう / 冨田ラボ

10. Come Back To Me ~永遠の横顔 / 薬師丸ひろ子

11. 光あれ / 冨田ラボ feat. Emi Meyer

12. スターマイン / スガシカオ

13. 大丈夫です / 矢野顕子

14. Girl(Tomita Lab. Remix) / 秦基博

15. HOPE for US feat. 磯野くん(YONA YONA WEEKENDERS)、AAAMYYY(Tempalay)、TENDRE、吉田沙良(モノンクル)& Ryohu(KANDYTOWWN) / 冨田ラボ