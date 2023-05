5月24日にリリースされるBUMP OF CHICKENのライブBlu-ray「BUMP OF CHICKEN TOUR 2022 Silver Jubilee at Zepp Haneda(TOKYO)」より、「透明飛行船」の映像がYouTubeで公開された。

この作品は昨年行われたライブハウスツアー「BUMP OF CHICKEN TOUR 2022 Silver Jubilee」より、東京・Zepp Haneda(TOKYO)で開催されたファイナル公演の模様を収録したもの。「透明飛行船」は2010年リリースのアルバム「COSMONAUT」の収録曲で、ライブでの演奏はこのツアーが約10年ぶりとなった。

また本作購入特典のサンプル画像も公開された。Amazon.co.jpではビジュアルシート、そのほかの各CDショップチェーンではB2サイズポスターがプレゼントされる。