PEOPLE 1ってどういうバンド？3人が集まった経緯と音楽を作る目線

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月2日(火)の放送は、3ピースバンドのPEOPLE 1がゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、バンド結成の経緯やDeuさんが生み出す音楽について聞きました。登場時のトークを紹介します。こもり校長:PEOPLE 1先生は、SCHOOL OF LOCK! 初来校です! ごあいさつをお願いします!Deu:作詞作曲とかをやってますDeu先生です!Ito:ボーカル、ギターのItoです!Takeuchi:ドラムのTakeuchi先生です!こもり校長:聞いた話によりますと、3人揃っての出演というのは珍しいんですよね?Ito:そうですね。Deu:メディア担当は、ItoとTakeuchiが……(笑)。こもり校長:広報担当がいるんですね(笑)。これから2時間の生放送なんですけど、いかがですか?Deu:長時間のラジオ自体が珍しいです。Ito:初めてかもしれない。Takeuchi:めちゃめちゃ緊張してる……(笑)。COCO教頭:Takeuchi先生は、若干口が「卍」みたいになってる……(笑)。Deu:キュっとなってますね(笑)。Takeuchi:言葉に詰まっちゃいそうですけど……頑張ります!こもり校長:PEOPLE 1先生は、大学のサークルメンバーで結成されたバンドということですが……出会ったときの印象とか、誰から声をかけて結成されたんですか?Deu:Itoさんに関しては、後輩力の鬼でした(笑)。Ito:ありがとうございます!!こもり校長:今の(対応)に出てますね(笑)。Deu:出てますよね(笑)。Takeuchiは覚えてないです。こもり校長:気づいたらいた、みたいな?Takeuchi:そうなのかな?(笑)。Ito:(笑)。こもり校長:どうやって結成に至ったんですか?Deu:僕から声をかけて……Ito先生がいい声なので、「やってくれや!」ということで。彼(Takeuchi)は覚えてないです!校長・教頭:(笑)。こもり校長:Takeuchi先生は、声をかけられたときのことは覚えていますか?Takeuchi:も……ちろんですね。COCO教頭:かけられたほうは覚えていますよね(笑)。こもり校長:どんな感じだったんですか?Takeuchi:……あんま、覚えてない(笑)。そう言われると「何だったっけな?」って(笑)。校長・教頭:(笑)。Deu:彼はぬるっと……いつの間にかPEOPLE 1になってました(笑)。Takeuchi:たしかに、ぬるっとはしてた(笑)。こもり校長:気づいたら集まっていた感じですかね?Takeuchi:そうですね。"何月何日から"という明確なものがあったわけではなくて、ぬるっとやって……。Ito:出られなくなっちゃったんだね。Takeuchi:そうですね(笑)。こもり校長:PEOPLE 1先生の音楽って、ジャンルに縛られていない感じがするんですけど、影響を受けたアーティストっているんですか?Deu:僕が曲を作っているんですけど、めちゃめちゃいっぱい聴くので……基本的にはパンクとかロックが好きなんですけど、それといろんな音楽を混ぜてった結果が、あのぐちゃぐちゃな感じになるというか……(笑)。こもり校長:邦楽と洋楽なら、どっちを聴くんですか?Deu:ちょうど半分半分ぐらいですね。耳に入ってきやすいのは、日本の音楽じゃないですか。でもサウンド的には洋楽のほうが好きなのが多いので、ちょうど半分くらいになるという。こもり校長:作詞のためにインプットするなら、どっちを聴くんですか?Deu:作詞については、特にリファレンスはないというか……"普段、考えていることを書く系ミュージシャン"なので。COCO教頭:そんな括りがあるんですね。全員:(笑)。こもり校長:ミュージックビデオも、アニメーションだったり実写だったりいろんなパターンがありますが、あれはどういうふうに作っているんですか?Deu:あれも僕が勝手に決めてるというか……"勝手に"ということはないな(笑)。何人か尊敬しているクリエイターがいて、(その作品に)合いそうな人というか、「こういう感じの読後感がいいな」というのができそうな人に頼んでいます。こもり校長:それって、音楽を作る目線とはまた違いますよね。どこからインスピレーションをもらうんですか?Deu:僕はどっちかというと……音楽家というよりは、感覚的にはおそらくプロデューサーとかに近いんです。音楽を作るのもMVも、ほかにもグッズを作るとかも、同じような考え方でやっています。「今、PEOPLE 1がこんな曲を歌ったらかっこいいよね」みたいな、俯瞰した考え方ですね。PEOPLE 1は、5月17日(水)にファーストシングル『GOLD』をリリース。この楽曲は、テレビアニメ『王様ランキング 勇気の宝箱』のオープニングテーマです。