楽しいはずの大型連休が…「先生のミスで登校」「電気、水道、ガスが不通」まさかの“嫌”な話

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月1日(月)は、『ゴールデントーク』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、電話をつないだ10代のリスナーが用意した話題をもとに、3人でトークしました。今回の企画を解説する際のトークと、ゴールデンウィークが始まってすぐに嫌なことがあった、という高1のリスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:先週の土曜日(4月29日)からゴールデンウィークに突入しております。でも、5月1日月曜日、2日火曜日は平日だから、生徒のみんな(リスナー)は学校!COCO教頭:そうか……! ちなみに、こもり校長のゴールデンウィークはどんな感じですか?こもり校長:僕は、さまざまなフェスにダンス仲間と参加しております。今日(5月1日)は『TOKYO FM LIVE INCLUSION 2023』がありました。ゴールデンウィークに突入した土曜日(4月29日)は、大阪のフェスにも出ていましたね。ということで、今夜の授業は……『ゴールデントーク』! 最近あった悲しい話、私が見たおもしろい人、部活あるある……今夜は、生徒のキミが僕らと話したい話題、トークテーマを学校掲示板に書き込んでください。COCO教頭:例えば……“週末に食べた高級食材の話がしたいです!”とかでもOK!こもり校長:ないだろ!COCO教頭:いやいやいや……だって、私あるんだもん。土曜日に、メロンと黒鮑を2個食った! こういう生徒(リスナー)も、どこかにいるでしょ!? 漁師の娘とかさ(笑)。こもり校長:まぁまぁ、海が近い所に住んでいる生徒が、ゴールデンウィークだから黒鮑を……いるか!?COCO教頭:10代にはちょっとハードルが高いか……?(笑)。でも、待っているよ!こもり校長:とにかく今日は、キミの得意なトークテーマで話がしたいと思う!こもり校長:もしもし! 今日は何を話そうか?リスナー:“嫌な話”を……(笑)。こもり校長:“嫌な話”でトークする? 俺、1個あんのよ! 俺から話していい?リスナー:はい。こもり校長:先々週かな? ライブが続いて疲れちゃっていて、「体調が悪いな」という日があったの。COCO教頭も心配してくれて、次の日にビタミンドリンクをくれたわけ。俺は嬉しくて放送前に飲もうと思ったら……そのビタミンドリンクが炭酸だったのか、開けたらブッシャーーーってなって。もうビチャビチャ!COCO教頭:ベッチャベチャやったな(笑)。こもり校長:ビタミンドリンクだからベタベタなのよ!COCO教頭:私……そのドリンクを、ちょっと振っちゃってたのよ。(ビタミンドリンクを入れた)カバンを肩にかけてルンルンで歩いていたら、カバンの体積に対してドリンクが小さすぎて、ゴロゴロしとったんやん。リスナー:はい……(笑)。COCO教頭:そしたらまぁ……それが、校長によって開けられたという、かわいい話ですよ……(笑)。こもり校長:いや、生放送教室(ブース)が、ベタベタになったからね!リスナー:(笑)。COCO教頭:私もあるんですよ、リアルタイムで……!こもり校長:今!?COCO教頭:今です! 私、昨日(4月30日に)引っ越しをしたんですよ。今ってゴールデンウィークじゃないですか。電気、水道、ガスの開通が、5月10日なんですよ……詰んだ!こもり校長:ヤバくない!? 今、どうしてんの?COCO教頭:「今日どうしよう?」って感じですよね。ホテルにしようかな、と思っているけど……ついてなかったね。こもり校長:ついてないね~(笑)。リスナー:私はゴールデンウィークが9連休だったのに、先生のせいで今日1人だけ学校に行くことになりました。こもり校長:月火もお休みの学校なんだね。本来なら最高だったのに、“先生のせい”ってどういうこと?リスナー:私は看護学科に通っていて、ベッドメイキングのテストが休み明けにあるんですけど……その動画を休み前に撮って、ゴールデンウィーク中に見ながら練習するはずだったんです。でも、先生が私のは顔しか映してなくて……。COCO教頭:(笑)。そんなことある!?こもり校長:記念撮影じゃないんだから! ベッドメイキングは映ってなかったんだ?リスナー:そうなんです(笑)。それに気づいたのが放課後で、「もう時間ないから、ゴールデンウィーク中に来てくれる?」って……。こもり校長:うわぁ、最悪……!リスナー:本当(に最悪)です……。COCO教頭:(笑)。こもり校長:それで、今日行ったの?リスナー:そうです。こもり校長:でも、やらないといけないことだからな……1人の学校はどうだった?リスナー:え……嫌でした。COCO教頭:“自由”とかではなかったか(笑)。こもり校長:“みんながいない学校は新鮮!”とかも、なかった?リスナー:はい……(笑)。こもり校長:そうか(笑)。でもゴールデンウィークは続くから、これから楽しんでよ!リスナー:はい!こもり校長:先生も一生懸命撮影したんだろうけど、結果、顔を撮っていたと(笑)。これは……仕方ないよね。COCO教頭:誰も悪くない(笑)。こもり校長:連休明けにテストがあるということだから……。COCO教頭:応援してるよ!なお、COCO教頭がトークテーマに挙げていた「週末に食べた高級食材」については、黒鮑を食べたリスナーは現れなかったものの、『お寿司とオードブルを食べた』『カニのしゃぶしゃぶを食べた』『ゴールデンウィーク中ではないけど、築地で鮑のバター焼きを食べた』という3人のメッセージが紹介されました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/