PEOPLE 1「楽曲制作は原作1巻のシーンから着想」アニメ『王様ランキング』OPテーマの新曲『GOLD』リリース

<番組概要>
番組名:SCHOOL OF LOCK!
放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55