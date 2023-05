アニメタイムズの公式YouTubeチャンネルが展開する無料公開キャンペーン「GWアニメ祭り2023」の一環として、「KING OF PRISM」の香賀美タイガ、仁科カヅキの誕生日に合わせたプレミア公開企画が展開される。

100話以上のアニメが期間限定で無料公開される「GWアニメ祭り2023」。5月4日のタイガの誕生日には、20時から 「KING OF PRISM Shiny Seven Stars 劇場編集版I」、22時から「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン- ストリートルート」をプレミア公開する。5月5日のカヅキの誕生日には、20時から 「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、22時から 「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン- ストリートルート」をプレミア公開。チャット機能で盛り上がりながら視聴を楽しんでみては。なおプレミア公開後は、いずれの作品も6月3日まで無料公開される。

そのほか「GWアニメ祭り2023」では「サイボーグ009」全51話、「FAIRY TAIL」シリーズ全328話、「おとなの防具屋さん」 全12話などを順次無料公開する。公開スケジュールは記事末のリストで確認を。

アニメタイムズ「GWアニメ祭り2023」配信スケジュール

「サイボーグ009」全51話

2023年5月2日(火)12:00~(順次更新)

「クールドジ男子」1~12話

2023年5月2日(火)12:00~6月1日(木)12:00

「FAIRY TAIL」シリーズ全328話

2023年5月2日(火)12:00~(順次更新、順次終了)

「こちら葛飾区亀有公園前派出所」セレクト3話

第37話「命かけます食べ放題」

2023年5月2日(火)12:00~5月16日(火)12:00

第33話「ああ!マイホーム」

2023年5月3日(水)13:00~5月17日(水)12:00

第54話「闘魂ゲーマー左近寺」

2023年5月4日(木)13:00~5月18日(木)12:00

「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」1~5話

2023年5月3日(水)12:00~5月17日(水)12:00

「オリエント」安芸旅立ち編 全12話

2023年5月2日(火)12:00~6月1日(木)12:00

「十二大戦」全12話

2023年5月3日(水)12:00~6月2日(金)12:00

「デスマーチからはじまる異世界狂想曲」全12話

2023年5月4日(木)12:00~6月3日(土)12:00

「オリエント」淡路島激闘編 全12話

2023年5月5日(金)12:00~6月4日(日)12:00

「REVENGER」全12話

2023年5月6日(土)12:00~6月5日(月)12:00

「おとなの防具屋さん」全12話

2023年5月7日(日)12:00~6月6日(火)12:00

「KING OF PRISM Shiny Seven Stars 劇場編集版I」

2023年5月4日(木)20:00~6月3日(土)20:00(プレミア公開)

「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン- ストリートルート」

2023年5月4日(木)22:00~6月3日(土)22:00(プレミア公開)

「KING OF PRISM by PrettyRhythm」

2023年5月5日(金)20:00~6月4日(日)20:00(プレミア公開)

「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン- ストリートルート」

2023年5月5日(金)22:00~6月4日(日)22:00(プレミア公開)