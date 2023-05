本日5月3日から7日まで埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催される音楽フェス「VIVA LA ROCK 2023」の模様が、7月にフジテレビNEXT ライブ・プレミアムでオンエアされる。

今回の番組は7月25日から27日まで3日間にわたり、合計12時間30分のボリュームで放送。THE ORAL CIGARETTES、MY FIRST STORY、マカロニえんぴつ、スガシカオ、BE:FIRST、UNISON SQUARE GARDEN、SUPER BEAVER、sumika、BiSH、coldrain、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤバイTシャツ屋さん、10-FEET、Dragon Ash、04 Limited Sazabysといったアーティストの放送が決定しており、公演当日の有料生配信「ビバラ!オンライン」では見られないアーティストも今後続々追加される。

「VIVA LA ROCK」プロデューサー 鹿野淳 コメント

ロックバンドやアーティスト、そしてロックフェスは、本来カメラやテレビジョンが苦手なものだと思います。

人の目を見て日々ライヴをするアーティストにとって、カメラを前にすると照れちゃって本当の姿をなかなか見せられないんじゃないかなって思うことが多いからです。

しかし、ビバラをずっと撮り続けてくれているチームは、ロックへの愛ゆえにロックやフェスやバンドマンをありのままでいさせてくれます。それって本当に音楽にとってありがたいことなんです。

色々な方々のおかげで10 回目の記念開催を迎えるVIVA LA ROCK ですが、フジテレビのクルーがこのフェスが何なのかを映し出してくれたこともあって、今があると思っています。

集大成でもある今年のビバラをどう切り取ってくれるのか、画面を通じてVIVA LA ROCK が見られることも今から楽しみです。

フジテレビNEXT ライブ・プレミアム / フジテレビNEXTsmart「VIVA LA ROCK 2023」

DAY 1&DAY 2

2023年7月25日(火)19:00~24:00

<放送アーティスト>

THE ORAL CIGARETTES / MY FIRST STORY / マカロニえんぴつ / スガシカオ / BE:FIRST / UNISON SQUARE GARDEN / and more

DAY 3&DAY 4

2023年7月26日(水)19:00~24:00

<放送アーティスト>

SUPER BEAVER / sumika / BiSH / coldrain / 東京スカパラダイスオーケストラ / ヤバイTシャツ屋さん / and more

DAY 5

2023年7月27日(木)19:00~21:30

<放送アーティスト>

10-FEET / Dragon Ash / 04 Limited Sazabys / and more