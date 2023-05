大人女子の心をドキワクさせてくれるキャライベント5選【関東編】

今年のGWの予定を「まだ決めていない……」という方は必見! 現在、関東ではアニメ・キャラクター関連の楽しいイベントがたくさん開催されています♪ 編集部はその中から、特に大人女子の皆さんにお薦めのイベントをピックアップ。ぜひ足を運んで、疲れた心にたくさんのワクワクと癒しをチャージしてみてはいかがですか?

★さくらももこ展

開催期間:2023年4月22日(土)~5月28日(日)

場所:そごう美術館

(C)さくらももこ (C)さくらプロダクション

『ちびまる子ちゃん』『コジコジ』『もものかんづめ』――。本展では、マンガ家、エッセイスト、作詞家、脚本家といくつもの顔を持ち、新しいキャラクターやエッセイを次々と世に送り出し続けた稀代のアーティスト・さくらももこの全仕事に迫ります。約300点のカラー原画や直筆原稿の展示は必見です!

★リラックマ20周年記念 祝・成くま式

開催期間:2023年4月28日(金)~5月16日(火)

場所:大丸東京店 11階催事場

(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

今年20周年を迎えるリラックマの成人式ならぬ「成くま式」が開催! リラックマの成くまを一緒にお祝いできるスペシャルな展覧会です。たくさんの可愛いフォトスポットや、懐かしグッズの展示、スクラッチラリーや約100点もの会場限定アイテムの販売など、見どころ盛りだくさんです♪

★未来少年コナン展

開催期間:2022年5月28日(土)~2023年11月(予定)

場所:三鷹の森ジブリ美術館

(C)NIPPON ANIMATION CO.,LTD (C)Studio Ghibli (C)Museo dArte Ghibli

『未来少年コナン』は、1978年4月4日~10月31日までNHK総合で放送された、宮崎駿の初監督作品となる連続テレビアニメーション作品。最終戦争から20年後の世界を舞台に、少年・コナンの胸躍る冒険を描いた不朽の名作です。

そんな本作の魅力に迫る企画展示が三鷹の森ジブリ美術館で開催中。のこされ島やバラクーダ号の模型、貴重な原画の展示など、ファンにはたまらない内容です! 宮崎アニメの原点の魅力に、ぜひ触れてみてください。

★サンリオピューロランド『Flower Puroland』

開催期間:2023年4月8日(土)~7月4日(火)

場所:サンリオピューロランド

(C) 2023 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

ピューロランドでは、「お花」をテーマにした初のスペシャルイベント『Flower Puroland』が開催中! ハローキティやシナモロールたちは、フローリストをイメージした衣装でお客さんをお出迎え。「お花屋さん」を舞台にした心温まる限定ライブショーや、オリジナルアイテムを作れるワークショップなど、今だけのイベントが目白押し。期間限定メニューやグッズにも注目です!

★アニメーション呪術廻戦展 「劇場版 呪術廻戦0」編

開催期間:2023年4月19日(水)~5月8日(月)

場所:横浜高島屋ギャラリー(8階)

(C)2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々/集英社

※【東京会場】の写真です。

本展は『劇場版 呪術廻戦 0』を中心に、アニメシリーズの世界観を多角的に取り入れた、盛りだくさんな展示会。

さまざまな展示・装飾や大スクリーン、また原画・絵コンテ等の貴重な資料などにより、物語の興奮を追体験できる内容となっています。いち早く展示されたテレビシリーズ2期の設定画や、五条悟の等身大フィギュアは必見です!

このGWだからこそ楽しみたい展覧会やイベント、あなたならどれを選びますか♪