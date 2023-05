きょう3日から5日間、さいたまスーパーアリーナで開催される音楽フェス『VIVA LA ROCK 2023』の模様が、CS・フジテレビNEXTで7月25・26・27日(19:00~)に3夜連続合計12時間30分にわたり放送される。

『VIVA LA ROCK 2022』の模様

『VIVA LA ROCK』(通称:ビバラ)は、2014年に初開催され、今年で10回目を迎える。今年は4ステージに5日間合計116組のアーティストが出演する。

放送アーティストには、<DAY1>THE ORAL CIGARETTES、MY FIRST STORY、マカロニえんぴつ、<DAY2>スガシカオ、BE:FIRST、UNISON SQUARE GARDEN、<DAY3>SUPER BEAVER、sumika、BiSH、<DAY4>coldrain、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤバイTシャツ屋さん、<DAY5>10-FEET、Dragon Ash、04 Limited Sazabysなどが決定。公演当日の有料生配信「ビバラ!オンライン」では見られない出演者も続々登場する予定だ。

『VIVA LA ROCK』プロデューサーの鹿野淳氏は「ロックバンドやアーティスト、そしてロックフェスは、本来カメラやテレビジョンが苦手なものだと思います。人の目を見て日々ライヴをするアーティストにとって、カメラを前にすると照れちゃって本当の姿をなかなか見せられないんじゃないかなって思うことが多いからです。しかし、ビバラをずっと撮り続けてくれているチームは、ロックへの愛ゆえにロックやフェスやバンドマンをありのままでいさせてくれます。それって本当に音楽にとってありがたいことなんです。色々な方々のおかげで10回目の記念開催を迎えるVIVA LA ROCKですが、フジテレビのクルーがこのフェスが何なのかを映し出してくれたこともあって、今があると思っています。集大成でもある今年のビバラをどう切り取ってくれるのか、画面を通じてVIVA LA ROCKが見られることも今から楽しみです」とコメントしている。

■出演アーティスト(※各日五十音順、放送アーティストは未定)

<DAY1:5月3日>

ano / Amber's / UVERworld / 大森靖子 / THE ORAL CIGARETTES / 岡崎体育 / 片平実(Getting Better) / KEYTALK / キュウソネコカミ / THE KEBABS / go!go!vanillas / SHISHAMO / SKY-HI / Chilli Beans. / This is LAST / Tele / Novel Core / Hakubi / MY FIRST STORY / マカロニえんぴつ / moon drop / 森 大翔 / WurtS

<DAY2:5月4日>

Aile The Shota / 秋山黄色 / androp / KANA-BOON / キタニタツヤ / クリープハイプ / スガ シカオ / TAIKING (Suchmos) / DJ石毛&ノブ (the telephones) / Dios / TENDRE / dawgss / Vaundy / Bialystocks / BE:FIRST / VIVA LA J-ROCK ANTHEMS【Ba:亀田誠治/Gt:加藤隆志(東京スカパラダイスオーケストラ)/Dr:ピエール中野(凛として時雨)/Key:伊澤一葉】 / FIVE NEW OLD / flumpool / BREIMEN / マハラージャン / UNISON SQUARE GARDEN / Ryu Matsuyama / ROTH BART BARON

<DAY3:5月5日>

4s4ki / indigo la End / Ochunism / ODD Foot Works / ORANGE RANGE / Creepy Nuts / Saucy Dog / 水曜日のカンパネラ / SUPER BEAVER / sumika / そこに鳴る / DJやついいちろう / 帝国喫茶 / DISH// / XIIX / tonun / にしな / BiSH / FINLANDS / フレデリック / 黒子首 / マルシィ / Lucky Kilimanjaro / 凛として時雨

<DAY4:5月6日>

打首獄門同好会 / ELLEGARDEN / エレファントカシマシ / 大宮セブン / coldrain / 小林私 /サバシスター / ジェニーハイ / シンガーズハイ / the dadadadys / CHAI / DJピエール中野 / TETORA / 東京スカパラダイスオーケストラ / totemぽぉる(BRAND-NEW BAND STORYグランプリバンド) / バックドロップシンデレラ / Panorama Panama Town / ハルカミライ / the band apart / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん / ヤングスキニー / 夜の本気ダンス

<DAY5:5月7日>

ART-SCHOOL / ACIDMAN / KALMA / Ken Yokoyama / コロナナモレモモ(マキシマム ザ ホルモン2号店) / Suspended 4th / SiM / 四星球 / DJダイノジ / Dizzy Sunfist / the telephones / 10-FEET / ドミコ / Dragon Ash / Nothing's Carved In Stone / ねぐせ。 / 04 Limited Sazabys / BRAHMAN / HEY-SMITH / bokula. / ザ・リーサルウェポンズ / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS / ROTTENGRAFFTY