【ディズニーやサンリオも！】大好きなキャラとGWを楽しむコラボカフェ3選

大人気キャラクターたちの世界観を内装やメニューで楽しめる期間限定コラボカフェが続々と展開、いま熱い注目を集めています。その中から、GWだからこそ楽しみたい編集部お薦めのスポットを紹介していきましょう♪

>>>可愛すぎて食べられない!コラボカフェのメニューやグッズなどをチェック!(写真32点)

★サンリオキャラクターズ×JOURNAL STANDARD『ストロベリーカフェ』<メイン画像>

場所:東京・J.S. BURGERS CAFE ルミネ池袋店ほかJ.S. BURGERS CAFE全店(新宿店を除く)、J.S. PANCAKE CAFE 全店、J.S. FOODIES 天王寺MIO店

日程:J.S. BURGERS CAFE=3月16日~5月16日、J.S. PNCAKE CAFE/J.S. FOODIES=3月23日~5月22日

サンリオの人気キャラクター、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポチャッコが、架空のアメリカンダイナー『ストロベリーカフェ』のスタッフに変身!

サンリオキャラクターズが、アメリカンテイストのハンバーガーなどを味わえるJ.S. BURGERS CAFE、J.S. PANCAKE CAFE、J.S. FOODIESとコラボレーションし、いちごをふんだんに使用したパンケーキやハンバーガー、ドリンクを楽しむことができる『ストロベリーカフェ』を展開中。

J.S. PANCAKE CAFEの限定メニューとして、ティラミスとストロベリーミルフィーユのハイブリットスイーツ「サンリオキャラクターズ ストロベリーティラミスミルフィーユパンケーキ」などが用意されているほか、J.S. BURGERS CAFEでは甘じょっぱいテイストがクセになりそうな「クロミ いちごチョコテリヤキバーガー」といったユニークなメニューも気になる!

★The Wonder Movie CAFE

場所:東京・BOX cafe&space 表参道ヒルズ店

日程:第1期=4月1日~6月25日

「The Wonder Movie CAFE」は、ディズニー創立100周年をお祝いして開催中のスペシャルカフェ。映画館をテーマに、ディズニーの映画制作に使用されたアートで彩られた内装となっていてディズニー映画の世界に浸ることができます。

カフェのデザインは映画製作の過程に合わせて第1期・第2期・第3期とコンセプトが変化していき、4月1日より開催中の第1期は、鉛筆で描かれた「モデルシートアート」がテーマ! モノクロでスタイリッシュな期間限定メニューやグッズが展開されています。

★「トイ・ストーリー」OH MY CAFE

場所:東京・OH MY CAFE TOKYO

日程: 4月28日~7月9日

「トイ・ストーリー」の ”おもちゃ部屋” をコンセプトにしたカフェ「トイ・ストーリー」OH MY CAFEが、4月28日より東京にて、4月27日より大阪にて、4月29日より名古屋にて、期間限定でオープン。

気になるメニューは、おもちゃたちをイメージした「通期メニュー」と「期間限定メニュー」が用意されていて、どれも食べるのがもったいないほどの可愛さ! さらに、全てディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した、塩分控えめで低糖質なヘルシーメニューとなっているので、子供とも安心して楽しむことができるのが嬉しいポイントです♪

お休みの日は大好きなキャラクターたちとゆっくり過ごして、元気をチャージしちゃおう♪

(C)Disney

(C)Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

(C)Disney/Pixar (C)Just Play,LLC

Mr.Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission.

(C)Hasbro. All Rights Reserved.

(C)Mattel, Inc. All Rights Reserved.

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L637594