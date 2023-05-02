竹内良輔・三好輝原作によるミュージカル「ミュージカル『憂国のモリアーティ』Op.5 -最後の事件-」のキャラクタービジュアルが公開された。
8月24日から27日まで大阪・メルパルクホール、9月1日から10日まで東京・天王洲銀河劇場で上演される同舞台。キャラクタービジュアルでは鈴木勝吾扮するウィリアム・ジェームズ・モリアーティ、平野良扮するシャーロック・ホームズ、久保田秀敏扮するアルバート・ジェームズ・モリアーティ、山本一慶扮するルイス・ジェームズ・モリアーティ、井澤勇貴扮するセバスチャン・モラン、長江崚行扮するフレッド・ポーロック、大湖せしる扮するジェームズ・ボンド、鎌苅健太扮するジョン・H・ワトソン、高木俊扮するジョージ・レストレード、根本正勝扮するマイクロフト・ホームズの姿がお目見えした。現在、チケットのマーベラスメンバーズ先行が受付中だ。
「ミュージカル『憂国のモリアーティ』Op.5 -最後の事件-」
日程：2023年8月24日（木）～27日（日）
会場：大阪府 メルパルクホール
日程：2023年9月1日（金）～10日（日）
会場：東京都 天王洲 銀河劇場
スタッフ
原作：構成/竹内良輔、漫画/三好輝 『憂国のモリアーティ』(集英社「ジャンプSQ.」連載)
脚本・演出：西森英行
音楽：ただすけ
キャスト
ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ：鈴木勝吾
シャーロック・ホームズ：平野良
アルバート・ジェームズ・モリアーティ：久保田秀敏
ルイス・ジェームズ・モリアーティ：山本一慶
セバスチャン・モラン：井澤勇貴
フレッド・ポーロック：長江崚行
ジェームズ・ボンド：大湖せしる
ジョン・H・ワトソン：鎌苅健太
ジョージ・レストレード：高木俊
マイクロフト・ホームズ：根本正勝
Piano：境田桃子
Violin：林周雅
ほか
(c)竹内良輔・三好 輝／集英社 (c)ミュージカル『憂国のモリアーティ』プロジェクト