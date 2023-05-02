竹内良輔・三好輝原作によるミュージカル「ミュージカル『憂国のモリアーティ』Op.5 -最後の事件-」のキャラクタービジュアルが公開された。

8月24日から27日まで大阪・メルパルクホール、9月1日から10日まで東京・天王洲銀河劇場で上演される同舞台。キャラクタービジュアルでは鈴木勝吾扮するウィリアム・ジェームズ・モリアーティ、平野良扮するシャーロック・ホームズ、久保田秀敏扮するアルバート・ジェームズ・モリアーティ、山本一慶扮するルイス・ジェームズ・モリアーティ、井澤勇貴扮するセバスチャン・モラン、長江崚行扮するフレッド・ポーロック、大湖せしる扮するジェームズ・ボンド、鎌苅健太扮するジョン・H・ワトソン、高木俊扮するジョージ・レストレード、根本正勝扮するマイクロフト・ホームズの姿がお目見えした。現在、チケットのマーベラスメンバーズ先行が受付中だ。

「ミュージカル『憂国のモリアーティ』Op.5 -最後の事件-」

日程：2023年8月24日（木）～27日（日）

会場：大阪府 メルパルクホール

日程：2023年9月1日（金）～10日（日）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場

スタッフ

原作：構成/竹内良輔、漫画/三好輝 『憂国のモリアーティ』(集英社「ジャンプSQ.」連載)

脚本・演出：西森英行

音楽：ただすけ

キャスト

ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ：鈴木勝吾

シャーロック・ホームズ：平野良

アルバート・ジェームズ・モリアーティ：久保田秀敏

ルイス・ジェームズ・モリアーティ：山本一慶

セバスチャン・モラン：井澤勇貴

フレッド・ポーロック：長江崚行

ジェームズ・ボンド：大湖せしる

ジョン・H・ワトソン：鎌苅健太

ジョージ・レストレード：高木俊

マイクロフト・ホームズ：根本正勝



Piano：境田桃子

Violin：林周雅

ほか

(c)竹内良輔・三好 輝／集英社 (c)ミュージカル『憂国のモリアーティ』プロジェクト