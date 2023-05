XIIXのニューアルバム「XIIX」が7月26日にリリースされる。

このアルバムは2021年2月リリースの前作「USELESS」以来約2年半ぶり、3枚目のオリジナルアルバム。アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」エンディング主題歌の「アカシ」、コラボシングル「まばたきの途中 feat. 橋本愛」「スプレー feat. SKY-HI&谷中敦(東京スカパラダイスオーケストラ)」や未発表の新曲など、12曲から13曲の収録が予定されている。バンド名を冠した新作のリリースにあたり、XIIXは「今までとこれからが交わる現在地を、大事な自分たちの名前を使って一枚のアルバムに記しました」とコメントを寄せている。

本作はBlu-rayまたはDVD付きの初回限定盤、CDのみの通常盤の計3仕様でリリース。初回限定盤付属ディスクには昨年行われたツアー「in the Rough 1」より東京・TOKYO DOME CITY HALL公演、同じく昨年のツアー「SANITY」よりバンド結成記念日の10月20日に開催された東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)公演のライブ映像とドキュメンタリー映像が収録される。6月18日までに対象のCDショップおよび通販サイトで本作を予約すると、特典としてメンバーの直筆サイン入りポストカードがプレゼントされる。

アルバムリリース後の8月には東名阪ツアー「2&5」、10月には全国ツアー「XIIX」の開催も決定した。オフィシャルサイトでは本日5月2日12:00から8日23:59まで、チケットの先行予約を受け付ける。

XIIX「XIIX」収録内容

CD

・アカシ

・まばたきの途中 feat. 橋本愛

・スプレー feat. SKY-HI&谷中敦(東京スカパラダイスオーケストラ)

ほか全12~13曲収録予定

初回生産限定盤付属Blu-ray / DVD

DISC 1

・「XIIX LIVE TOUR『in the Rough 1』at TOKYO DOME CITY HALL 2022.06.06」

・「XIIX LIVE TOUR『in the Rough 1』at TOKYO DOME CITY HALL 2022.06.06」BEHIND THE SCENES

DISC 2

・「XIIX LIVE TOUR『SANITY』at LINE CUBE SHIBUYA 2022.10.20」

・「XIIX LIVE TOUR『SANITY』at LINE CUBE SHIBUYA 2022.10.20」BEHIND THE SCENES

XIIX LIVE TOUR「2&5」

2023年8月1日(火)愛知県 名古屋CLUB QUATTRO

2023年8月2日(水)大阪府 BIGCAT

2023年8月9日(水)東京都 Zepp Shinjuku(TOKYO)

XIIX LIVE TOUR「XIIX」

2023年10月6日(金)大阪府 なんばHatch

2023年10月7日(土)岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM

2023年10月9日(月・祝)福岡県 DRUM LOGOS

2023年10月13日(金)愛知県 DIAMOND HALL

2023年10月17日(火)北海道 札幌PENNY LANE24

2023年10月20日(金)東京都 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

2023年10月22日(日)宮城県 仙台PIT

2023年10月24日(火)東京都 EX THEATER ROPPONGI