5月15日19:00より放送されるTBS系「『CDTVライブ!ライブ!』2時間スペシャル」の出演アーティストが発表された。

出演者にラインナップされたのはIVE、INI、いきものがかり、Awesome City Club、神はサイコロを振らない、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、スピッツ、Da-iCE、ちゃんみな、Travis Japan、yama、優里、緑黄色社会の13組。スピッツは映画「名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)」の主題歌「美しい鰭」と、映画「水は海に向かって流れる」の主題歌「ときめきpart1」をテレビで初披露する。優里は2ndアルバム「弐」より、宇宙から大切な人へ思いを馳せる楽曲「アストロノーツ」、いきものがかりは2人体制初の新曲「STAR」を届ける。

緑黄色社会はニューアルバム「pink blue」より新曲「うそつき」、yamaはテレビアニメ「機動戦士ガンダム 水星の魔女」シーズン2「slash」を披露する。THE RAMPAGEは新曲「16BOOSTERZ」で“グループ史上もっとも激しいダンス”を展開。Da-iCEはがんばる人を応援するミドルテンポのバラード曲「ダンデライオン」、神はサイコロを振らないは日曜劇場ドラマ「ラストマン-全盲の捜査官-」の挿入歌「修羅の巷」をパフォーマンスする。

「CDTVライブ!ライブ!」初登場となるIVEは、ヒット曲「After LIKE」の日本語バージョン、韓国1stフルアルバム「I’ve IVE」より「Kitsch」、1st EPよりタイトルトラック「WAVE」の計3曲をメドレーで届ける。Travis Japanは新曲「Moving Pieces」、Awesome City Clubは火曜ドラマ「王様に捧ぐ薬指」の挿入歌「アイオライト」、ちゃんみなは4thフルアルバム「Naked」より「B級」をそれぞれテレビで初披露。INIは4thシングル「DROP That」よりハードロック調のダンスナンバー「FANFARE」をパフォーマンスする。

TBS系「『CDTVライブ!ライブ!』2時間スペシャル」

2023年5月15日(月)19:00~21:00

<出演者および披露曲>

IVE「WAVE」「After LIKE -Japanese ver.-」「Kitsch」

INI「FANFARE」

いきものがかり「STAR」

Awesome City Club「アイオライト」

神はサイコロを振らない「修羅の巷」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「16BOOSTERZ」

スピッツ「美しい鰭」 「ときめきpart1」

Da-iCE「ダンデライオン」

ちゃんみな「B級」

Travis Japan「Moving Pieces」

yama「slash」

優里「アストロノーツ」

緑黄色社会「うそつき」