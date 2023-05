すとぷりにとって3年5カ月ぶりとなる全国アリーナツアー「すとぷり ARENA TOUR 2023 "Here We Go!!"」が4月29、30日に北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナでフィナーレを迎えた。この記事では有終の美を飾った最終公演の模様をお伝えする。

ライブはドット絵で描かれた4人が冒険を繰り広げるロールプレイングゲーム風のオープニングムービーでスタート。そこにナポレオンジャケットをアレンジした衣装をまとった凜々しいメンバーがメインステージ下からリフターで登場する。2022年末に開催されたクリスマスバーチャルライブ「Strawberry Party!! Vol.2 ~Christmas Live 2022~」の世界観を引き継ぐようなステージセットに現れた4人は「クリスマスラブ(Arrange Ver.)」を1曲目に歌った。

「Strawberry Kiss」でメインステージから伸びる長い花道を通ってセンターステージへ移動した4人は、「犬系男子留守番中」でセンターステージからさらに伸びる花道を通ってアリーナ客席後方のサブステージへ。「好きになっていいよね?」「青春チョコレート」ではトロッコでアリーナ客席通路を進んで、すとぷりすなー(すとぷりファンの呼称)を熱狂させた。

それぞれのメンバーカラーを配したジャケットに着替えた4人は「Jumper!」や「Accelerate」でキレのあるダンスパフォーマンスを披露。「がぶ・がぶ・らぶ!」では莉犬がるぅとに抱き付いたり、2人でハートマークを作ったり、るぅとが莉犬をお姫様抱っこしたりと仲睦まじい様子を見せる一方、さとみところんは並んでマイクスタンドにもたれながら「天使に口付け」を大人っぽく歌った。

黒い衣装に身を包みダンスやラップで圧倒した「Ready Go!!」に続けて、4人は赤いライトに染まりながら「FROG MAN」を情感豊かにパフォーマンス。「辛いや嫌」では全体を水槽に見立てたステージで、もがきとその先を描き、「霹靂」では4人がその歌声を丁寧に重ねた。「手をつないで歩こう」披露後、4人は白い王子様衣装に着替え、さとみが莉犬、るぅとがころんをバックハグしながらリフターで登場。「頑ななころんが髪型を変えた」「さとみはどんどん自由になっていった」「るぅとはすごく動くようになった」など今回のツアーで感じたお互いの変化を語り、莉犬は「すとぷりのこともりすなーのことももっと好きになったし心の距離が縮まってキュンキュンした」と明かした。

「新春らびゅっと!」では、すとぷりすなーの大きな「もういっかい!」コールに笑顔を見せた4人。「おまえらみんな大好きだ!」というさとみの告白からスペシャルメドレーになだれ込み、トロッコでアリーナ通路を進んで行った。そして本編終了後、4人は仲睦まじく肩を組んで歌う「ヨアケイロ」でアンコールを開始し、トロッコと徒歩でスタンド席通路をぐるりと1周。さらにダブルアンコールで「手をつないで歩こう(Orchestra ver.)」を歌ってライブを締めくくった。

すとぷり ARENA TOUR 2023 "Here We Go!!"

01. クリスマスラブ(Arrange ver.)

02. Strawberry Kiss

03. 犬系男子留守番中

04. 好きになっていいよね?

05. 青春チョコレート

06. Jumper!

07. Accelerate

08. スキスキ星人

09. チョコレートはんぶんこ

10. がぶ・がぶ・らぶ!(莉犬×るぅと)

11. 天使に口付け (さとみ×ころん)

12. Ready Go!!

13. FROG MAN

14. No Perfect

15. 辛いや嫌

16. ベリベリラブ

17. 霹靂

18. 手をつないで歩こう

19. 新春らびゅっと!

20. メドレー(アモーレ・ミオ~僕だらけのシャングリラ~ギンギラ銀河~おかえりらぶっ!~Prince~プロポーズ)

21.希望のチューしよっ

22. Here We Go!!

<アンコール>

23. ヨアケイロ

24. パレードはここさ

25. Strawberry Prince Forever

<ダブルアンコール>

26. 手をつないで歩こう(Orchestra ver.)