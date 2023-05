『スター・ウォーズ』カイロ・レンとトルーパーがBAPE(R)とコラボ！

映画『スター・ウォーズ』シリーズに登場するカイロ・レンとファースト・オーダーのストームトルーパーが、ファッションブランドのBAPE(R)=A BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))とコラボしたソフビフィギュアが登場。メディコム・トイのVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)シリーズのアイテムだ。

『スター・ウォーズ』は、ジョージ・ルーカスが製作した1977年の映画『スター・ウォーズ』(後に『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』に改題)から始まる映画およびドラマ・アニメなどを含むSFシリーズ。

カイロ・レンは映画『スター・ウォーズ エピソード7』~『エピソード9』に登場した、銀河帝国の残党組織ファースト・オーダーの幹部。『エピソード4』~『エピソード6』で活躍した銀河帝国の暗黒卿ダース・ベイダーを尊敬している。

ファースト・オーダー ストームトルーパーはファースト・オーダーの一般兵だ。

A BATHING APE(R)は日本のファッションブランド。BAPE(R)(ベイプ(R))という略称も使用している。

VCDはメディコム・トイの人気フィギュアシリーズ。ソフビ製だが、いわゆるソフビ人形と異なり関節を動かして遊ぶことはあまり想定されていないディスプレイモデルである。ただし首など関節部の可動が残されている場合もあり、そういうタイプは多少のポーズ替えができる。

(C) & (TM) Lucasfilm Ltd.

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

VCD KYLO REN(TM)

VCD FIRST ORDER STORMTROOPER(TM)

発売元:メディコム・トイ

各1万6280円(税込)

2023年5月発売予定

『スター・ウォーズ』シリーズのカイロ・レンとファースト・オーダー ストームトルーパーをデフォルメ姿でソフビフィギュア化。各全高約19.5センチ(左)、18.5センチ(右)。

1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G TOKYO、2G OSAKA、メディコム・トイ オンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

メディコム・トイではVCD以外にも各種フィギュアを発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C) KAORI HINATA

PROP MORRIS (ブルーアイズ)

発売元:メディコム・トイ

4万1800円(税込)

2023年5月発売予定

構成:ひなたかほり

原型製作:PERFECT-STUDIO

衣装製作:川本有里佳

アーティストひなたかおりのオリジナルキャラ「つのがはえた猫」MORRIS(モリス)のフィギュア。全高約26センチ。

「実際にモリスがいたら?」という視点で、モリスのイメージに合わせパーツ毎に各種素材を使用している。頭部にファー素材、瞳にはモリス専用のドールアイを採用。ダッフルコート、パンツは風合いを重視した生地を採用。フードのねずみは取り出し可能だ。

このカラーリングは以前限定版として登場したものだが、今回は数多くのリクエストに応える形で再販となる。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

GREMLINS and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

(C) KAORI HINATA

(C) Sekiguchi Co., Ltd.

SMAK! GIZMO MORRIS

製造元:セキグチ

発売元:メディコム・トイ

2万7500円(税込)

2023年5月発売予定

アーティステックなモンチッチを不定期に発表するスペシャルプログラム「SEKIGUCHI & MEDICOM TOY ARTISTIC MONCHHICHI PROJECT featuring KAORI HINATA!」=SMAK! の第5弾。今回はモリスと映画『グレムリン』のメインキャラ・ギズモのコラボアイテム。全高約28センチ。

ディテールの再現性を高めるためMサイズのボディを採用し、自在なポージングを楽しめるよう内部にプラスチック製ジョイント「ポキポキ」を搭載。さらにSMAK! のためにセキグチが特別に手配したSMAK! 専用ボアを使ったスペシャルな一品だ。洋服と靴は着脱可能。

数量限定発売、なくなり次第終了。

モリスはフィギュアとしてはソフビを中心に展開がスタートしたキャラクター。メディコム・トイがプロデュースしプレステージが販売するミニソフビのカプセルトイVAG(ヴァイナルアーティストガチャ)シリーズでも何度もラインナップされている。

フィギュアには様々なカラーリングのバージョンがあるが、キャラクターとしては体は濃い茶色&ベージュ、服は緑色のものが基本状態のようだ。

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。