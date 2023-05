DEAN FUJIOKA、自身初のベストアルバム詳細と新アー写公開

DEAN FUJIOKAが、2023年7月26日にリリースする自身初のベストアルバム『Stars of the Lid』の商品概要と最新アー写を公開した。

これまでドラマや映画、アニメなどのタイアップをはじめとするリリースを重ねてきたDEANの集大成とも言える今作は、「History Maker」(テレビアニメ「ユーリ!!! on ICE」OPテーマ)、「Echo」(フジテレビ系 木曜劇場「モンテ・クリスト伯-華麗なる復讐-」主題歌)、「Shelly」(フジテレビ系ドラマ「シャーロック」主題歌)、「Apple」(日本テレビ×Hulu 共同製作ドラマ「パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜」主題歌)ほか、表題曲「Stars of the Lid」を含む新曲3曲を収録したCD2枚組となっている。

初回限定盤には、2018年以来、約4年ぶりに開催となったファンクラブツアー「DEAN FUJIOKA FamBam Exclusive ”#Confidential2022”2022.9.20 @LINE CUBE SHIBUYA」のライブ映像が収録される。

そして、今回発売となる数量限定”ディぐるみ”BOXはアミューズオンラインショップ「A!SMART(読み:アスマート)」にて独占販売され、CD2枚とBlu-rayだけでなく、”ディぐるみ”と名付けられた着せ替えぬいぐるみが付属。フジテレビ系木曜劇場「モンテ・クリスト伯―華麗なる復讐―」(2018)で愛憎に満ちた復讐鬼を演じたモンテ・クリスト・真海や、テレビ朝日系ドラマ「星降る夜に」(2023)での新米産婦人科医・佐々木深夜という、DEANが俳優として演じてきた作品の役衣装が着せ替えできるスペシャル仕様となっている。数量限定”ディぐるみ”BOXは、現在Official Fanclub 「FamBam」会員限定で、5月12日(金)23:59まで先行予約受付を行なっている。

また、本日公開されたティザー映像では、5月17日(水)にベストアルバム『Stars of the Lid』に関する追加情報が発表されることが明らかに。続報を心待ちにしよう。なお、9月23日(土)に開催される自身初となる日本武道館での単独公演は、現在DEAN FUJIOKA Official Fanclub 「FamBam」にて月額会員向けにチケット先行受付中。

<リリース情報>

DEAN FUJIOKA

Best Album『Stars of the Lid』

2023年7月26日(水)発売

数量限定”ディぐるみ”BOX(2CD+BD +着せ替えぬいぐるみ)

Official Fanclub 「FamBam」会員限定先行予約受付中

下記期間にご予約いただいた会員様は”ディぐるみ”BOXを必ずご購入いただけます

「FamBam」会員限定先行予約受付期間:5月2日(火)12:00〜 5月12日(金)23:59まで

※数量限定”ディぐるみ”BOXは「初回限定盤」と「着せ替えぬいぐるみ」のセット商品となります

https://www.asmart.jp/p_90036345

一般発売(A!SMART独占販売):5月13日(土)0:00〜

※どなたでもご購入いただけます

※数量限定先着予約受付となりますので、無くなり次第予約終了となります

https://www.asmart.jp/p_90036346

品番:AZNT-74

価格:¥18190(税込)

※初回限定盤・通常盤の詳細情報のご案内、予約開始は5月17日を予定しております

※アスマート以外のCDショップ特典についても、5月17日にご案内の予定です

◆初回限定盤(2CD+BD)

価格:¥8190(税込)

◆通常盤(2CD only)

価格:¥4400(税込)

=CD収録内容(仮)=

History Maker(テレビアニメ「ユーリ!!! on ICE」OPテーマ)

Echo (フジテレビ系 木曜劇場「モンテ・クリスト伯-華麗なる復讐-」主題歌)

Shelly (フジテレビ系ドラマ「シャーロック」主題歌)

Apple (日本テレビ×Hulu 共同製作ドラマ「パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜」主題歌)

ほか、表題曲「Stars of the Lid」を含む新曲3曲を収録したCD2枚組

=Blu-ray収録内容予定=

DEAN FUJIOKA FamBam Exclusive ”#Confidential2022”

2022.9.20 @LINE CUBE SHIBUYA

ミュージックビデオ集

Official Site:http://www.deanfujioka.net