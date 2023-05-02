許斐剛原作による「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs六角」のキービジュアルが公開された。
氷帝を打破し関東大会準決勝への進出が決定した青学と、千葉の古豪・六角の戦いを描く「青学vs六角」。ビジュアルには青学から今牧輝琉扮する越前リョーマ、岩崎悠雅扮する海堂薫、六角から鶴翔麒扮する葵剣太郎、松永有紘扮する佐伯虎次郎が登場しており、ラケットを握りボーズを取った躍動感ある姿が切り取られている。
「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs六角」は7月15日から23日までTACHIKAWA STAGE GARDENで東京公演、7月28日から8月6日までCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで大阪公演、8月18日から20日まで名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）大ホールで愛知公演を実施。東京凱旋公演を8月26日から9月3日にかけて日本青年館ホールで行う。チケットの一般販売は、6月18日10時にスタートする。
「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs六角」
公演スケジュール
期間：2023年7月15日（土）～23日（日）
会場：TACHIKAWA STAGE GARDEN
料金：6800円
期間：2023年7月28日（金）～8月6日（日）
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
料金：6800円
期間：2023年8月18日（金）～20日（日）
会場：名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）大ホール
料金：6800円
期間：2023年8月26日（土）～9月3日（日）
会場：日本青年館ホール
料金：6800円
スタッフ
原作：許斐剛『テニスの王子様』（集英社 ジャンプ コミックス刊）
脚本・作詞・演出：三浦香
音楽：坂部剛、Yu（vague）
振付：遠山晶司（梅棒）、YOU
主催：東京・大阪公演 / テニミュ製作委員会、愛知公演 / 中京テレビ放送
共催：愛知公演 / 一般財団法人稲沢市文化振興財団
協賛：ファミリーマート
キャスト
＜青学＞
越前リョーマ：今牧輝琉
手塚国光：山田健登
大石秀一郎：原貴和
不二周助：持田悠生
乾貞治：塩田一期
菊丸英二：富本惣昭
河村隆：大友海
桃城武：寶珠山駿
海堂薫：岩崎悠雅
堀尾聡史：りょうた
加藤勝郎：戸塚世那
水野カツオ：市川愛大
＜六角＞
葵剣太郎：鶴翔麒
佐伯虎次郎：松永有紘
黒羽春風：桐田伶音
天根ヒカル：栗原航大
樹希彦：森下紫温
木更津亮：岸本舜生
首藤聡：中嶋健
オジイ：うじすけ
＜緑山＞
季楽靖幸：HARUKI
＜氷帝＞
跡部景吾：高橋怜也
忍足侑士：草地稜之
向日岳人：小辻庵
芥川慈郎：横山賀三
＜テニミュボーイズ＞
笹尾ヒロト
鈴木達也
高橋陸人
吉田拓也
(c)許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会