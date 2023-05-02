許斐剛原作による「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs六角」のキービジュアルが公開された。

氷帝を打破し関東大会準決勝への進出が決定した青学と、千葉の古豪・六角の戦いを描く「青学vs六角」。ビジュアルには青学から今牧輝琉扮する越前リョーマ、岩崎悠雅扮する海堂薫、六角から鶴翔麒扮する葵剣太郎、松永有紘扮する佐伯虎次郎が登場しており、ラケットを握りボーズを取った躍動感ある姿が切り取られている。

「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs六角」は7月15日から23日までTACHIKAWA STAGE GARDENで東京公演、7月28日から8月6日までCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで大阪公演、8月18日から20日まで名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）大ホールで愛知公演を実施。東京凱旋公演を8月26日から9月3日にかけて日本青年館ホールで行う。チケットの一般販売は、6月18日10時にスタートする。

「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs六角」

公演スケジュール

期間：2023年7月15日（土）～23日（日）

会場：TACHIKAWA STAGE GARDEN

料金：6800円

期間：2023年7月28日（金）～8月6日（日）

会場：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

料金：6800円

期間：2023年8月18日（金）～20日（日）

会場：名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）大ホール

料金：6800円

期間：2023年8月26日（土）～9月3日（日）

会場：日本青年館ホール

料金：6800円

スタッフ

原作：許斐剛『テニスの王子様』（集英社 ジャンプ コミックス刊）

脚本・作詞・演出：三浦香

音楽：坂部剛、Yu（vague）

振付：遠山晶司（梅棒）、YOU

主催：東京・大阪公演 / テニミュ製作委員会、愛知公演 / 中京テレビ放送

共催：愛知公演 / 一般財団法人稲沢市文化振興財団

協賛：ファミリーマート

キャスト

＜青学＞

越前リョーマ：今牧輝琉

手塚国光：山田健登

大石秀一郎：原貴和

不二周助：持田悠生

乾貞治：塩田一期

菊丸英二：富本惣昭

河村隆：大友海

桃城武：寶珠山駿

海堂薫：岩崎悠雅

堀尾聡史：りょうた

加藤勝郎：戸塚世那

水野カツオ：市川愛大

＜六角＞

葵剣太郎：鶴翔麒

佐伯虎次郎：松永有紘

黒羽春風：桐田伶音

天根ヒカル：栗原航大

樹希彦：森下紫温

木更津亮：岸本舜生

首藤聡：中嶋健

オジイ：うじすけ

＜緑山＞

季楽靖幸：HARUKI

＜氷帝＞

跡部景吾：高橋怜也

忍足侑士：草地稜之

向日岳人：小辻庵

芥川慈郎：横山賀三

＜テニミュボーイズ＞

笹尾ヒロト

鈴木達也

高橋陸人

吉田拓也

(c)許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会