村上春樹「オリジナルもすごいけど、カバーもすごい」スガ シカオとオーティス・レディングを語る

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。4月30日(日)の放送は「村上RADIO公開収録~懐かしのアトランティック・ソウル with スガ シカオ~ @The Haruki Murakami Library」をオンエアしました。今回は、3月24日(金)に早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)でおこなわれた公開収録の模様を放送。ゲストにスガ シカオさんを迎え、スガさんの音楽ルーツの1つでもある1960年代のアトランティック・レコードの音源を中心に、音楽を聴きながら古いソウル・ミュージックについて熱く語り合いました。この記事では、アーサー・コンレイの「Sweet Soul Music」、オーティス・レディング「Try A Little Tenderness」について語ったパートを紹介します。村上:それでは次は僕の持ってきた曲、アーサー・コンレイの「Sweet Soul Music」です。これいいんですよねぇ。スガ:アーサー・コンレイ……僕、聴いてなかったですね。村上:イントロがかっこいいんですよ。聴いてください。村上:このころのスタジオってスタジオバンドがいるんですよね。スガ:そうです。村上:歌手が来て、スタジオバンドが演奏して歌うという。だからサウンドがレーベルによって決まってきちゃうんですね。スガ:そうなんです。このスタジオバンドがね、本当にいいんです。スティーヴ・クロッパーとかね。村上:スティーヴ・クロッパー、スタックスのね。村上:次はオーティス・レディングですね。オーティス・レディングの話をしましょう。好きなんでしょう、オーティス・レディング。スガ:まあそりゃそうですね、オーティスを嫌いな人いないんじゃないですかね。なんとも言えない悲しげな声とね。バラードだけじゃなくテンポのあるやつもすごくかっこよく歌うし。村上:さっきのスガさんの話じゃないけど、もともとオーティスも歌手じゃなくて、歌手の付き人だったんですよね。その歌手がスタックスにレコーディングに来て、スティーヴ・クロッパーなんかが演奏していて、オーティスが「実はおれも歌うんだよ、曲も作ってるんだよ」「じゃあ歌ってみろよ」と言ったら、休憩時間に歌ったら、「これすごい」となって。メインの付き人をやっていた歌手はだめになっちゃったんだけど、オーティス・レディングは一発でスターになっちゃったんです。スティーヴ・クロッパーが認めて、こいつはすごいとなったわけです。スガ:そうなんですか。そんなデビューだったんですか。村上:オーティスのすごいところは、オリジナルもすごいけど、カバーもすごい。スガ:そう、カバーね。村上:なにやってもオーティス・レディングの歌になっちゃう。スガ:ビートルズとかストーンズとか、ロックバンドの曲をカバーするんですよね。村上:「(I Can’t Get No)Satisfaction」をやってたよね。「Day Tripper」もやっていたかな。スガ:それが原曲と違って、オーティス節になっちゃう。原曲より好きかもみたいな。かっこいいんですよね。そのオーティスの代表曲は『The Dock Of The Bay』だと思いますけど、オーティス・レディングの『Try A Little Tenderness』。あ、これはアナログ! すごいな。村上:今日は『Live In Europe』というライブ盤で聴いてください。ちょっと長いけど、すごくいいんです。スガ:これはめちゃくちゃいいです。村上:バックはブッカー・T&ザ・MG's、聴いてください。村上:ロンドンでのライブです。いろいろ掛け声が入るんですよね、客席から。スガ:70年代くらいまでのライブ盤ってお客さんの声がすごい入って、かっこいいですよね。村上:このときのスタックスのヨーロッパツアーはオーティス・レディングとサム&デイヴが一緒で、対抗意識がすごいんですよね。どっちがより受けるかという競争がすさまじかったみたい。スガ:サム&デイヴはゴスペルあがりの2人なので、かけあいとかお客さんのあおり方とかが異常にうまくて。オーティスはずっとやりたがらなかったんです。オーティスはあおったりしないけど、サム&デイヴはすごく盛り上げちゃうんで、「あいつらとは一緒にやりたくない」とずっと言っていたらしいですよ。村上:競争意識がすごく燃え上がったみたいで、ツアーはすごかったみたいですね。スガ:そのツーマンはすごいですね。村上:そうですね。オーティス・レディングは飛行機事故で亡くなったんですよね。スガ:そうですね。村上:そのとき一緒にバーケイズというバンドのメンバーもみんな亡くなって、すごくスタックスは衝撃を受けたんですよね。スガ:最初、この辺を聴くと、バラード始まりとは思えないですよね。もうゴスペルです。すげえ、めっちゃ盛り上がっていますね。1967年……。村上:スタジオ録音も素晴らしいけど、このライブもほんとにすごいですよね。スガ:オーティスのライブ、いいですね。<番組概要>番組名:村上RADIO公開収録 ~懐かしのアトランティック・ソウル with スガ シカオ~ @The Haruki Murakami Library放送日時:4月30日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹ゲスト:スガ シカオ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/