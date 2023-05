BiSHが解散前日の6月28日にリリースするベストアルバム「BiSH THE BEST」のトラックリストが公開された。

アルバムにはBiSHの代表曲である6曲「オーケストラ」「プロミスザスター」「スパーク」「BiSH-星が瞬く夜に-」「サラバかな」「beautifulさ」の再録バージョンを全形態共通で収録。また清掃員(BiSHファンの呼称)の投票による上位楽曲がBlu-ray盤、DVD盤には25曲、CD盤には15曲収録され、コンプリート盤にはBiSHの全楽曲の音源が収められる。YouTubeでは代表曲の再録レコーディングの様子を追ったドキュメンタリー映像が公開されている。

また吉良進太郎がディレクションを担当したアーティストビジュアルも公開された。新たなアーティストビジュアルは、砂漠に佇み、巨大な便器の遺跡を囲む6人の姿が印象的な写真となっている。

BiSH「BiSH THE BEST」収録内容

コンプリート盤

CD DISC 1

01. オーケストラ(再録楽曲)

02. プロミスザスター(再録楽曲)

03. スパーク(再録楽曲)

04. BiSH-星が瞬く夜に-(再録楽曲)

05. サラバかな(再録楽曲)

06. beautifulさ(再録楽曲)

07. スパーク

08. BiSH-星が瞬く夜に-

09. MONSTERS

10. Is this call??

11. サラバかな

12. SCHOOL GIRLS,BANG BANG

13. DA DANCE!!

14. TOUMIN SHOJO

15. ぴらぴろ

16. Lonely girl

17. HUG ME

CD DISC 2

01. カラダ・イデオロギー

02. Story Brighter

03. OTNK

04. NO THANK YOU

05. MAIN STREET ELECTRICAL PARADE

06. スパーク'16

07. BiSH-星が瞬く夜に-'16

08. MONSTERS'16

09. Primitive

10. beautifulさ

11. 身勝手あいにーじゅー

12. デパーチャーズ

13. ウォント

14. サラバかな'16

15. ALL YOU NEED IS LOVE

16. DEAR...

17. BUDOKANかもしくはTAMANEGI

18. DEADMAN

19. earth

CD DISC 3

01. DEADMAN -2nd

02. ファーストキッチンライフ

03. オーケストラ

04. Stairway to me

05. IDOL is SHiT

06. 本当本気

07. KNAVE

08. Am I FRENZY??

09. My distinction

10. summertime

11. Hey gate

12. Throw away

13. 生きててよかったというのなら

14. ヒーローワナビー

15. MOON CHiLDREN

CD DISC 4

01. プロミスザスター

02. Help!!

03. GiANT KiLLERS

04. Marionette

05. Nothing.

06. 社会のルール

07. VOMiT SONG

08. My landscape

09. SHARR

10. SMACK baby SMACK

11. spare of despair

12. JAM

13. Here's looking at you, kid.

14. ろっくんろおるのかみさま

15. BODiES

16. ALLS

17. パール

18. FOR HiM

CD DISC 5

01. PAiNT it BLACK

02. SCHOOLYARD

03. Life is beautiful

04. HiDE the BLUE

05. NON TiE-UP

06. しゃ!!は!!ぬあ!!あぁ。死!!いてぇ。

07. stereo future

08. S・H・i・T

09. Small Fish

10. 二人なら

11. DiSTANCE

12. 遂に死

13. MORE THAN LiKE

14. FREEZE DRY THE PASTS

15. CHOP

16. I am me.

17. NO SWEET

CD DISC 6

01. O・S

02. まだ途中

03. 優しいPAiN

04. アイデンティティ

05. FiNALLY

06. CAN YOU??

07. GRUNGE WORLD

08. KiND PEOPLE

09. リズム

10. TOMORROW

11. LETTERS

12. スーパーヒーローミュージック

13. ロケンロー

14. co

15. ぶち抜け

16. I'm waiting for my dawn

CD DISC 7

01. STORY OF DUTY

02. DON'T MiSTAKE

03. STAR

04. ZENSHiN ZENREi

05. in case...

06. STACKiNG

07. CAN WE STiLL BE??

08. BE READY

09. NATURAL BORN LOVERS

10. I have no idea.

11. WiTH YOU

12. 狂う狂う

13. MY WAY

14. Beginning, End and Beginning

15. BROKEN

CD DISC 8

01. FiNAL SHiTS

02. NOT FOREVER

03. ぴょ

04. HONESTY

05. 愛してると言ってくれ

06. GO TO HELL

07. ごめんね

08. SAKURA

09. LiE LiE LiE

10. Why are you alive??

11. どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため

12. ハッピーエンドじゃなくても

13. SEE YOU

14. USO

15. サヨナラサラバ

16. A long way to go

CD DISC 9

01. UP to ME

02. YOUTH

03. 悲しみよとまれ

04. 飲ませろ

05. 脱・既成概念

06. I

07. ZUTTO

08. CALL ME AGAiN

09. Bye-Bye Show

10. SPARK

11. innocent arrogance

Blu-ray DISC 1

2022.12.22 世界で一番綺麗なBiSH at 国立代々木競技場 第一体育館

01. BiSH-星が瞬く夜に-

02. PAiNT it BLACK

03. GiANT KiLLERS

04. NON TiE-UP

05. in case...

06. FOR HiM

07. My landscape

08. プロミスザスター

09. 遂に死

10. サヨナラサラバ

11. MONSTERS

12. ALL YOU NEED IS LOVE

13. サラバかな

14. オーケストラ

15. beautifulさ



2023.01.07 BiSH 解散パーチー中夜祭 at 日比谷野外音楽堂

01. FiNAL SHiTS

02. ぴょ

03. 愛してると言ってくれ

04. ごめんね

05. LiE LiE LiE

06. どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため

07. SEE YOU

08. サヨナラサラバ

09. UP to ME

10. 悲しみよとまれ

11. 脱・既成概念

12. ZUTTO

13. オーケストラ

14. BiSH-星が瞬く夜に-

Blu-ray DISC 2

MUSiC ViDEO集収録予定

Blu-ray DISC 3

MAKiNG MOViE集収録予定

Blu-ray盤

CD DISC 1

Blu-ray

2022.12.22 世界で一番綺麗なBiSH at 国立代々木競技場 第一体育館

DVD盤

CD DISC 1

DVD

2022.12.22 世界で一番綺麗なBiSH at 国立代々木競技場 第一体育館

CD盤

DISC 1

