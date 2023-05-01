BiSHが解散前日の6月28日にリリースするベストアルバム「BiSH THE BEST」のトラックリストが公開された。
アルバムにはBiSHの代表曲である6曲「オーケストラ」「プロミスザスター」「スパーク」「BiSH-星が瞬く夜に-」「サラバかな」「beautifulさ」の再録バージョンを全形態共通で収録。また清掃員（BiSHファンの呼称）の投票による上位楽曲がBlu-ray盤、DVD盤には25曲、CD盤には15曲収録され、コンプリート盤にはBiSHの全楽曲の音源が収められる。YouTubeでは代表曲の再録レコーディングの様子を追ったドキュメンタリー映像が公開されている。
また吉良進太郎がディレクションを担当したアーティストビジュアルも公開された。新たなアーティストビジュアルは、砂漠に佇み、巨大な便器の遺跡を囲む6人の姿が印象的な写真となっている。
BiSH「BiSH THE BEST」収録内容
コンプリート盤
CD DISC 1
01. オーケストラ（再録楽曲）
02. プロミスザスター（再録楽曲）
03. スパーク（再録楽曲）
04. BiSH-星が瞬く夜に-（再録楽曲）
05. サラバかな（再録楽曲）
06. beautifulさ（再録楽曲）
07. スパーク
08. BiSH-星が瞬く夜に-
09. MONSTERS
10. Is this call??
11. サラバかな
12. SCHOOL GIRLS,BANG BANG
13. DA DANCE!!
14. TOUMIN SHOJO
15. ぴらぴろ
16. Lonely girl
17. HUG ME
CD DISC 2
01. カラダ・イデオロギー
02. Story Brighter
03. OTNK
04. NO THANK YOU
05. MAIN STREET ELECTRICAL PARADE
06. スパーク'16
07. BiSH-星が瞬く夜に-'16
08. MONSTERS'16
09. Primitive
10. beautifulさ
11. 身勝手あいにーじゅー
12. デパーチャーズ
13. ウォント
14. サラバかな'16
15. ALL YOU NEED IS LOVE
16. DEAR...
17. BUDOKANかもしくはTAMANEGI
18. DEADMAN
19. earth
CD DISC 3
01. DEADMAN -2nd
02. ファーストキッチンライフ
03. オーケストラ
04. Stairway to me
05. IDOL is SHiT
06. 本当本気
07. KNAVE
08. Am I FRENZY??
09. My distinction
10. summertime
11. Hey gate
12. Throw away
13. 生きててよかったというのなら
14. ヒーローワナビー
15. MOON CHiLDREN
CD DISC 4
01. プロミスザスター
02. Help!!
03. GiANT KiLLERS
04. Marionette
05. Nothing.
06. 社会のルール
07. VOMiT SONG
08. My landscape
09. SHARR
10. SMACK baby SMACK
11. spare of despair
12. JAM
13. Here's looking at you, kid.
14. ろっくんろおるのかみさま
15. BODiES
16. ALLS
17. パール
18. FOR HiM
CD DISC 5
01. PAiNT it BLACK
02. SCHOOLYARD
03. Life is beautiful
04. HiDE the BLUE
05. NON TiE-UP
06. しゃ！！は！！ぬあ！！あぁ。死！！いてぇ。
07. stereo future
08. S・H・i・T
09. Small Fish
10. 二人なら
11. DiSTANCE
12. 遂に死
13. MORE THAN LiKE
14. FREEZE DRY THE PASTS
15. CHOP
16. I am me.
17. NO SWEET
CD DISC 6
01. O・S
02. まだ途中
03. 優しいPAiN
04. アイデンティティ
05. FiNALLY
06. CAN YOU??
07. GRUNGE WORLD
08. KiND PEOPLE
09. リズム
10. TOMORROW
11. LETTERS
12. スーパーヒーローミュージック
13. ロケンロー
14. co
15. ぶち抜け
16. I'm waiting for my dawn
CD DISC 7
01. STORY OF DUTY
02. DON'T MiSTAKE
03. STAR
04. ZENSHiN ZENREi
05. in case...
06. STACKiNG
07. CAN WE STiLL BE??
08. BE READY
09. NATURAL BORN LOVERS
10. I have no idea.
11. WiTH YOU
12. 狂う狂う
13. MY WAY
14. Beginning, End and Beginning
15. BROKEN
CD DISC 8
01. FiNAL SHiTS
02. NOT FOREVER
03. ぴょ
04. HONESTY
05. 愛してると言ってくれ
06. GO TO HELL
07. ごめんね
08. SAKURA
09. LiE LiE LiE
10. Why are you alive??
11. どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため
12. ハッピーエンドじゃなくても
13. SEE YOU
14. USO
15. サヨナラサラバ
16. A long way to go
CD DISC 9
01. UP to ME
02. YOUTH
03. 悲しみよとまれ
04. 飲ませろ
05. 脱・既成概念
06. I
07. ZUTTO
08. CALL ME AGAiN
09. Bye-Bye Show
10. SPARK
11. innocent arrogance
Blu-ray DISC 1
2022.12.22 世界で一番綺麗なBiSH at 国立代々木競技場 第一体育館
01. BiSH-星が瞬く夜に-
02. PAiNT it BLACK
03. GiANT KiLLERS
04. NON TiE-UP
05. in case...
06. FOR HiM
07. My landscape
08. プロミスザスター
09. 遂に死
10. サヨナラサラバ
11. MONSTERS
12. ALL YOU NEED IS LOVE
13. サラバかな
14. オーケストラ
15. beautifulさ
2023.01.07 BiSH 解散パーチー中夜祭 at 日比谷野外音楽堂
01. FiNAL SHiTS
02. ぴょ
03. 愛してると言ってくれ
04. ごめんね
05. LiE LiE LiE
06. どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため
07. SEE YOU
08. サヨナラサラバ
09. UP to ME
10. 悲しみよとまれ
11. 脱・既成概念
12. ZUTTO
13. オーケストラ
14. BiSH-星が瞬く夜に-
Blu-ray DISC 2
MUSiC ViDEO集収録予定
Blu-ray DISC 3
MAKiNG MOViE集収録予定
Blu-ray盤
CD DISC 1
01. オーケストラ（再録楽曲）
02. プロミスザスター（再録楽曲）
03. スパーク（再録楽曲）
04. BiSH-星が瞬く夜に-（再録楽曲）
05. サラバかな（再録楽曲）
06. beautifulさ（再録楽曲）
07. ヒーローワナビー
08. Nothing.
09. co
10. My distinction
11. My landscape
12. MOON CHiLDREN
13. Primitive
14. stereo future
15. FOR HiM
CD DISC 2
01. Story Brighter
02. HiDE the BLUE
03. CAN YOU??
04. 二人なら
05. BUDOKANかもしくはTAMANEGI
06. PAiNT it BLACK
07. SEE YOU
08. リズム
09. I am me.
10. デパーチャーズ
11. LETTERS
12. NON TiE-UP
13. 優しいPAiN
14. 本当本気
15. スーパーヒーローミュージック
16. JAM
Blu-ray
2022.12.22 世界で一番綺麗なBiSH at 国立代々木競技場 第一体育館
01. BiSH-星が瞬く夜に-
02. PAiNT it BLACK
03. GiANT KiLLERS
04. NON TiE-UP
05. in case...
06. FOR HiM
07. My landscape
08. プロミスザスター
09. 遂に死
10. サヨナラサラバ
11. MONSTERS
12. ALL YOU NEED IS LOVE
13. サラバかな
14. オーケストラ
15. beautifulさ
2023.01.07 BiSH 解散パーチー中夜祭 at 日比谷野外音楽堂
01. FiNAL SHiTS
02. ぴょ
03. 愛してると言ってくれ
04. ごめんね
05. LiE LiE LiE
06. どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため
07. SEE YOU
08. サヨナラサラバ
09. UP to ME
10. 悲しみよとまれ
11. 脱・既成概念
12. ZUTTO
13. オーケストラ
14. BiSH-星が瞬く夜に-
DVD盤
CD DISC 1
01. オーケストラ（再録楽曲）
02. プロミスザスター（再録楽曲）
03. スパーク（再録楽曲）
04. BiSH-星が瞬く夜に-（再録楽曲）
05. サラバかな（再録楽曲）
06. beautifulさ（再録楽曲）
07. ヒーローワナビー
08. Nothing.
09. co
10. My distinction
11. My landscape
12. MOON CHiLDREN
13. Primitive
14. stereo future
15. FOR HiM
CD DISC 2
01. Story Brighter
02. HiDE the BLUE
03. CAN YOU??
04. 二人なら
05. BUDOKANかもしくはTAMANEGI
06. PAiNT it BLACK
07. SEE YOU
08. リズム
09. I am me.
10. デパーチャーズ
11. LETTERS
12. NON TiE-UP
13. 優しいPAiN
14. 本当本気
15. スーパーヒーローミュージック
16. JAM
DVD
2022.12.22 世界で一番綺麗なBiSH at 国立代々木競技場 第一体育館
01. BiSH-星が瞬く夜に-
02. PAiNT it BLACK
03. GiANT KiLLERS
04. NON TiE-UP
05. in case...
06. FOR HiM
07. My landscape
08. プロミスザスター
09. 遂に死
10. サヨナラサラバ
11. MONSTERS
12. ALL YOU NEED IS LOVE
13. サラバかな
14. オーケストラ
15. beautifulさ
CD盤
DISC 1
01. オーケストラ（再録楽曲）
02. プロミスザスター（再録楽曲）
03. スパーク（再録楽曲）
04. BiSH-星が瞬く夜に-（再録楽曲）
05. サラバかな（再録楽曲）
06. beautifulさ（再録楽曲）
07. ヒーローワナビー
08. Nothing.
09. co
10. My distinction
DISC 2
01. My landscape
02. MOON CHiLDREN
03. Primitive
04. stereo future
05. FOR HiM
06. Story Brighter
07. HiDE the BLUE
08. CAN YOU??
09. 二人なら
10. BUDOKANかもしくはTAMANEGI
11. PAiNT it BLACK