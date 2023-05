山下智久が7月19日にリリースするニューアルバム「Sweet Vision」の詳細が発表された。

山下のアルバムリリースは、2018年発表の「UNLEASHED」以来およそ5年ぶりとなる。「Sweet Vision」には、Huluオリジナルドラマ「THE HEAD」Season2のエンディングテーマ「Dancing in a Dream」を含む全12曲入り。アルバム収録曲のうち新曲「I See You」が、6月9日にAmazon Prime Videoで配信スタートする山下主演の映画「SEE HEAR LOVE~見えなくても聞こえなくても愛してる~」の主題歌に決定した。アルバムは初回限定盤、通常盤、ファンクラブ限定盤の3形態で販売される。

また山下は8月からアリーナツアー「TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-」を開催する。オフィシャルファンクラブ・Club9では、各公演のチケット先行予約を受付中。

山下智久「Sweet Vision」収録曲

・Beautiful World

・Face to Face

・Forever in My Heart(in partnership with Bulgari)

・Dancing in a Dream

・Vision

・ONE

・A Million Suns

・I See You

・Sunrise

・Sweet Vision

計12曲収録予定

TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-

2023年8月11日(金・祝)愛知県 ポートメッセなごや 新第1展示館

2023年8月12日(土)愛知県 ポートメッセなごや 新第1展示館

2023年8月15日(火)兵庫県 ワールド記念ホール

2023年8月16日(水)兵庫県 ワールド記念ホール

2023年9月2日(土)神奈川県 ぴあアリーナMM

2023年9月3日(日)神奈川県 ぴあアリーナMM