山下智久が7月19日にリリースするニューアルバム「Sweet Vision」の詳細が発表された。
山下のアルバムリリースは、2018年発表の「UNLEASHED」以来およそ5年ぶりとなる。「Sweet Vision」には、Huluオリジナルドラマ「THE HEAD」Season2のエンディングテーマ「Dancing in a Dream」を含む全12曲入り。アルバム収録曲のうち新曲「I See You」が、6月9日にAmazon Prime Videoで配信スタートする山下主演の映画「SEE HEAR LOVE～見えなくても聞こえなくても愛してる～」の主題歌に決定した。アルバムは初回限定盤、通常盤、ファンクラブ限定盤の3形態で販売される。
また山下は8月からアリーナツアー「TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-」を開催する。オフィシャルファンクラブ・Club9では、各公演のチケット先行予約を受付中。
山下智久「Sweet Vision」収録曲
・Beautiful World
・Face to Face
・Forever in My Heart（in partnership with Bulgari）
・Dancing in a Dream
・Vision
・ONE
・A Million Suns
・I See You
・Sunrise
・Sweet Vision
計12曲収録予定
TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-
2023年8月11日（金・祝）愛知県 ポートメッセなごや 新第1展示館
2023年8月12日（土）愛知県 ポートメッセなごや 新第1展示館
2023年8月15日（火）兵庫県 ワールド記念ホール
2023年8月16日（水）兵庫県 ワールド記念ホール
2023年9月2日（土）神奈川県 ぴあアリーナMM
2023年9月3日（日）神奈川県 ぴあアリーナMM