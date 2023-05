村上春樹「かっこいいですよね」スガ シカオが選曲したソウルの超名曲とは？ 当時の思い出も

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。4月30日(日)の放送は「村上RADIO公開収録~懐かしのアトランティック・ソウル with スガ シカオ~ @The Haruki Murakami Library」をオンエアしました。今回は、3月24日(金)に早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)でおこなわれた公開収録の模様を放送。ゲストにスガ シカオさんを迎え、スガさんの音楽ルーツの1つでもある1960年代のアトランティック・レコードの音源を中心に、音楽を聴きながら古いソウル・ミュージックについて熱く語り合いました。この記事では、パーシー・スレッジ「When A Man Loves A Woman(男が女を愛する時)」について語ったパートを紹介します。村上:じゃあ次は、スガさんの選んでくれた曲をかけます。パーシー・スレッジ。スガ:もう大名曲です。ソウルを志すものは、まず最初に聴くというくらい、超有名な曲ですよね。村上:「男が女を愛する時“When A Man Loves A Woman”」ですね。スガ:これはよく言われることなんですけど、パーシー・スレッジってあまり歌がうまくないんですよ。ピッチもアレサ・フランクリンやウィルソン・ピケットに比べると、そんなにうまくなくて。しかも後ろのホーンセクションの音がずれてたりして。アトランティックは全米に配給する大きなレコード会社なんで、もうちょっとちゃんと録り直して出そうよ、ということになって録り直したんです。そうしたら間違えて、古いほうを出しちゃったんです。古いほうが流通して、全米ナンバーワンになっちゃったという。村上:へ~。でもかっこいいですよね、これ。スガ:パーシー・スレッジはこの曲でデビューする前は、病院に勤務しているただの音楽好きのおっさんだったんです。レコード屋さんで、アトランティックのプロデューサーとレコード屋さんの人が話しているときに、偶然、パーシー・スレッジが来て、紹介されたらしいんです。「彼は歌も歌うんだよ」とか言って、「へえ、今度聴いてみたいね」とお世辞で言ったら、その日のうちにパーシー・スレッジがピックアップトラックでバンドを引き連れてスタジオに来て、そのときに歌ったのがこの「男が女を愛するとき」という曲だったんですけど。村上:1発目だったんだ、この曲が。スガ:でもこれ、原型が全然残っていないらしいです。もう直しに直しまくって、歌詞も全部直して。このかたちに最終的に落ちついて、出したんですよ。村上:僕がジャズの店をやっていたときに、水橋孝というベーシストのリードアルバムでこの曲をやっていて、これは超人気盤で毎日かかってたね。スガ:プロコル・ハルムの「青い影」もこの曲がモチーフなんですよね。村上:あ、そうなんだ。スガ:この曲をベーシックに自分たちで違う曲を作り上げていって、大ヒットしたという。だからそっくりですよね。村上:うーん、なるほど。スタックスとアトランティックは関係がちょっとややこしくて。スタックスはアトランティックとは違うメンフィスの会社だったんだけど。小さい会社なんで、ディストリビューションをアトランティックがやったんです。ところが、よく契約書を読み返してみると、マスターテープの著作権はアトランティックが総取りで持っていくというひどい条文があって。スタックスはすごく困ってしまうんです。そういう経緯があるんですけど、スタックスとアトランティックはなんか相性がいいんですよね。スガ:アトランティック・レコードは、今でいうところのユニバーサルやソニーとかみたいに、いろんなジャンルの音楽を扱っている巨大レコード会社だったんですね。その中の一部にジェリー・ウェクスラーという人がいて、そのプロデューサーがソウルとかそういうのが大好きで、メンフィスとかまでいって、メンフィスで流行っているサザン・ソウルみたいなものを「うちでやらないか」と契約して、ウェクスラーがひとりで発掘して、アトランティックから名盤を出し続ける、という感じだったんですよね。村上:この間もアレサ・フランクリンの映画を観ていたら、その辺が出てきました。アトランティックってニューヨークの会社なんだけど、南部でもいろいろ録音しているんですよね。スガ:モータウンもアトランティックもそうですけど、ニューヨークのミュージシャンだと、こういう土臭い感じのアレンジとか演奏とかができないらしいんですよね。だから、そういう匂いをジャンルとして売ろうとすると、やはりメンフィスまで連れて行って、そこでレコーディングしないと、この世界にならない。それでメンフィスのサンスタジオとかがすごく流行ったんですね。<番組概要>番組名:村上RADIO公開収録 ~懐かしのアトランティック・ソウル with スガ シカオ~ @The Haruki Murakami Library放送日時:4月30日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹ゲスト:スガ シカオ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/