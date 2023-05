LE SSERAFIMが本日5月2日に1stオリジナルスタジオアルバム「UNFORGIVEN」をリリース。韓国・ソウルのYES 24 Live Hallで本日メディアショーケースを行った。

アルバムにはタイトルトラック「UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers)」やメンバー全員が作詞に参加した楽曲「피어나(Between you, me and the lamppost)」など全13曲が収められる。HUH YUNJINは「前回のミニアルバムでは、私たちの堂々とした姿をたくさんお見せしましたが、今回はこれまであまりお見せできなかった姿を披露するためにがんばりました。新しいジャンルにもチャレンジしながら、私たちのいろんな歌声を聴いてもらうことに力を入れました」と話す。SAKURAも「曲数も多いのでレコーディングも長かったです。アルバムの準備期間が日本での活動時期と重なっていたので、アルバムの新曲はすべて日本でレコーディングしました。いろんなジャンルの曲が収録されているので、曲の雰囲気に合わせてレコーディングしようとがんばりました」とジャンルの幅広さを強調し、「アルバムの最後のトラック『Fire in the belly』はラテンポップなんです。初めて聴いたときは、『これをLE SSERAFIMがやるの?』と思うほど新鮮でした。私たちも知らなかった新しい声を盛り込んだアルバムなので、ぜひご期待ください」と語った。

アルバムのタイトルトラック「UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers)」は「世の中のルールから離れ、LE SSERAFIMだけの道を歩む」というLE SSERAFIMの姿勢を示したナンバー。ヒップホップとパンクのリズムを融合させた楽曲であり、韓国でも知られる西部劇「続・夕陽のガンマン(原題:The Good, the Bad and the Ugly)」のメインテーマがサンプリングされている。またこの曲には、アメリカのミュージシャンであるナイル・ロジャースがギターフィーチャリングで参加した。KIM CHAEWONは「これまでのミニアルバム『FEARLESS』『ANTIFRAGILE』とはまた違う感じの曲です。世の中と評価と偏見に対するLE SSERAFIMの姿勢を一番表現しているトラックだと思います」と説明。HONG EUNCHAEは「世の中のルールから脱して、正しいと思う方向に向かっていくという歌です。レコーディングするときも、ちょっとガラの悪い感じで、『何様のつもり?』という感じで歌ってほしいとディレクションを受けました。前回のタイトル曲とは感情のトーンが違っていたと思います」とポイントを述べた。またYUNJINがレコーディングについて「誰かをからかうようにいたずらっぽくレコーディングしてみてほしいと言われました。“ルールから外れる”ということをどのように表現したらいいか悩んだんですけど、あまりシリアスな感じではなく、楽しくやってみてもいいのかなと思って、そんなふうに表現してみました」と話す一方で、CHAEWONは「年下メンバーをからかうときみたいに歌ってほしいとディレクションを受けたので、とても簡単にレコーディングした記憶があります」といたずらっぽい笑みを浮かべた。

ナイル・ロジャースとのコラボについて、YUNJINは「私が子供の頃に聴いていた曲を作った方。初めてフィーチャリングの話を聞いたときは本当にびっくりしました。いまだに実感が湧いてこないです」と興奮気味に語り、KAZUHAも「ビデオ通話で打ち合わせをしたときに、フリースタイルでギター演奏をしてくださったんです。フィーリングで演奏されていて、すごいアーティストさんだと思いました」と目を輝かせる。EUNCHAEは「ナイル・ロジャースさんはコラボしたアーティストの曲を、コンサートでカバーされたりもするそうです。私たちの曲も一度やってみたいとおっしゃっていたので、とても楽しみです」と期待を膨らませた。

メンバー全員が作詞に参加した「피어나(Between you, me and the lamppost)」は、FEARNOT(LE SSERAFIMファンの呼称)へのメッセージソング。HUH YUNJINはプロデューサーチーム13、JUKJAEとともに楽曲プロデューサーとして名を連ねている。YUNJINは「ファンの皆さんのことを考えながら、話したいことを歌詞に書きました。最初のファンソングということで、本当に愛情をこもっている曲です。私が初めてプロデュースを担当した曲でもあるので、個人的にもとても大切なトラックです」と思い入れを話し、「メンバーたちがレコーディングを終えたあと、私が最後にレコーディングをしたんです。そのときにレコーディングしたファイルを聴いてみたんですが、すごく感情が込み上げてきて泣きそうになりました。みんなで書いた歌詞をみんなの声で聴いたら、胸がいっぱいになりました」としみじみとコメント。EUNCHAEは「私は作詞をするのが初めてなので、少し難しかったです。プロデュースを担当したYUNJINさんが、たくさん手伝ってくれました」と語った。

アルバムの先行予約数は138万枚を突破。YUNJINは「前回、先行注文数でハーフミリオンセラーを達成したときも本当にうれしかったのですが、今回138万枚と聞いて、何よりもファンの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝の思いを述べ、SAKURAは「前回と比べて2倍を超える数字だったので、最初は信じられませんでした。私たちががんばっていることをファンの皆さんがわかってくださっている気がして、本当にうれしくて誇らしいです。いつも最善を尽くしているメンバーがいるからこそ可能なことだと思います。私たちを愛してくださるすべての方々に満足していただけるような活動をしていきたいです」と話す。CHAEWONは「成績というのは私たちがやったぶんだけ付いてくるもの。『がんばろう』という覚悟が一番重要だと思います。いい雰囲気に乗って、音源チャートでもいい成績を出したいです。今回の活動の目標として、音源チャート1位を目指したいと思います」と意気込んだ。

「ファンに知ってほしいことは?」という記者の質問を受け、YUNJINは「LE SSERAFIMといえばキレキレのダンスでしたが、今回は各自の個性が表れる部分もありますので、そういった点に注目していただければと思います。一緒に楽しくなって遊びたい、大変なことも一緒に乗り越えていきたいという気持ちに皆さんがなればと思います」とダンスのポイントを説明。CHAEWONは「『Burn the Bridge』は、私たちが前に書いた文章をそのまま歌詞に移した曲なので、本当に私たちの気持ちを語っている感じがします。ぜひ聴いていただければと思います。それから、今回の曲もキリングパートが本当に多いんですよ。今回の活動をしながら、キリングパート製造機という修飾語を狙いたいです」と話し、SAKURAは「LE SSERAFIMとして今回初めてラップをしました。カッコいいお姉さんみたいな雰囲気を出すためにがんばりました。私の新しいチャレンジにも注目していただきたいです」とアピールした。

LE SSERAFIMは明日5月2日にデビュー1周年を迎える。今後の夢と目標を尋ねられると、KAZUHAは「今のようにずっと私たちの話をしていきながら、ファンの皆さんと交流して、音楽でいい影響力を与えられる人になりたいです」と述べ、SAKURAは「1年間こうして大きな愛をもらえるのは決して簡単じゃないことをよく知っていますので、これからも感謝の気持ちを忘れずに活動していきたいと思います。ワールドツアーをして全世界のFEARNOTの皆さんにお会いしたいですし、いつかはドームツアーもやってみたいです」と夢を口にする。EUNCHAEは「今回のアルバムで作詞に参加してみたのですが、曲作りがとても楽しかった。これからもっと努力して、たくさんの曲に参加してみたいなと思いました」と新たな目標を語った。

メディアショーケースでLE SSERAFIMはタイトルトラック「UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers)」をパフォーマンス。いたずらっぽい笑みを浮かべながら、ステージを無邪気に舞うようにダンスを繰り広げた。さらにLE SSERAFIMはディスコポップスタイルのナンバー「No-Return(Into the unknown)」を披露。華やかなブラスサウンドをバックに笑顔で楽しげに体を揺らし、グループの新たな魅力を発揮してみせた。

日本でのアルバム発売日は5月3日。これに先駆けて、本日1日18:00にアルバムの音源配信がスタートする。