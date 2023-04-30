第10位：ライアン・テペラ
ポジション：投手（救援）
投打：右投右打
身長／体重：185cm／88kg
生年月日：1987年11月3日
今季年俸：700万ドル（約9億4500万円）
第10位：マックス・スタッシ
ポジション：捕手
投打：右投右打
身長／体重：178cm／91kg
生年月日：1991年3月15日
今季年俸：700万ドル（約9億4500万円）
第9位：アーロン・ループ
ポジション：投手（救援）
投打：左投左打
身長／体重：180cm／95kg
生年月日：1987年12月19日
今季年俸：750万ドル（約10億1300万円）
第8位：マット・ムーア
ポジション：投手（救援）
投打：左投左打
身長／体重：191cm／95kg
生年月日：1989年6月18日
今季年俸：755万ドル（約10億1900万円）
第7位：ジオバニー・アーシェラ
ポジション：内野手
投打：右投右打
身長／体重：183cm／98kg
生年月日：1991年10月11日
今季年俸：840万ドル（約11億3400万円）
第6位：ブランドン・ドルーリー
ポジション：内野手、外野手
投打：右投右打
身長／体重：188cm／104kg
生年月日：1992年8月21日
今季年俸：850万ドル（約11億4800万円）
第5位：ハンター・レンフロー
・ポジション：外野手
・投打：右投右打
・身長／体重：185㎝／104㎏
・生年月日：1992年1月28日
・今季年俸：1190万ドル（約16億700万円）
第4位：タイラー・アンダーソン
・ポジション：投手（先発）
・投打：左投左打
・身長／体重：188㎝／100㎏
・生年月日：1989年12月30日
・今季年俸：1300万ドル（17億5500万円）
第3位：大谷翔平
・ポジション：投手（先発）、指名打者
・投打：右投左打
・身長／体重：193㎝／95㎏
・生年月日：1994年7月５日
・今季年俸：3000万ドル（約40億5000万円）
第2位：マイク・トラウト
・ポジション：外野手
・投打：右投右打
・身長／体重：188㎝／107㎏
・生年月日：1991年8月7日
・今季年俸：3711万6666ドル（約50億1100万円）
第1位：アンソニー・レンドーン
・ポジション：内野手
・投打：右投右打
・身長／体重：185㎝／95㎏
・生年月日：1990年6月6日
・今季年俸：3857万1428ドル（約52億710万円）