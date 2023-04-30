コスプレイヤー紗雪が4月30日、自身のTwitterを更新しエリザベスショットを披露した。
紗雪は『七つの大罪』より、美へそ＆美脚あらわなエリザベスのコスプレショットを披露。この投稿にファンからは「可愛すぎる」「最高です」「パーフェクト」「素敵だ」といった声が寄せられた。
エリザベス♡ pic.twitter.com/dwJ3mINdLQ— 有川 紗雪🍧 (@sayuki_cos) April 30, 2023
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コスプレイヤー紗雪が4月30日、自身のTwitterを更新しエリザベスショットを披露した。
紗雪は『七つの大罪』より、美へそ＆美脚あらわなエリザベスのコスプレショットを披露。この投稿にファンからは「可愛すぎる」「最高です」「パーフェクト」「素敵だ」といった声が寄せられた。
エリザベス♡ pic.twitter.com/dwJ3mINdLQ— 有川 紗雪🍧 (@sayuki_cos) April 30, 2023
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