コスプレイヤー紗雪が4月30日、自身のTwitterを更新しエリザベスショットを披露した。

  • 紗雪

紗雪は『七つの大罪』より、美へそ＆美脚あらわなエリザベスのコスプレショットを披露。この投稿にファンからは「可愛すぎる」「最高です」「パーフェクト」「素敵だ」といった声が寄せられた。