明治安田生命J2リーグ第12節が29日と30日に行われた。

開幕11試合未勝利スタートとなった徳島ヴォルティスは、敵地でジュビロ磐田と対戦。2分に森海渡がコーナーキックに合わせて先制点を挙げると、20分には柿谷曜一朗が見事なドリブル突破からリードを広げる。53分に1点を返されたものの、60分に相手のミスから柿谷がこの試合2点目をマーク。終盤に再び1点差とされたものの、徳島は逃げ切りに成功して3-2で勝利。待望の今季初勝利を挙げた。

首位のFC町田ゼルビアは、ホームにロアッソ熊本を迎えた。8分に奥山政幸が先制点を挙げると、63分にはエリキのPK成功でリードを広げる。88分に1点を返されたものの、2-1で勝利した町田は首位をキープした。

V・ファーレン長崎は72分にフアンマ・デルガドが挙げた1点を守り切って、いわきFCを撃破。長崎は連勝を「4」に伸ばして2位に浮上した。終盤の2得点で水戸ホーリーホックを下した東京ヴェルディは、3試合ぶりの白星で3位に浮上。一方、ベガルタ仙台に敗れた大分トリニータは、3連敗で4位へ転落した。

監督交代後好調の清水エスパルスは、ホームで栃木SCと対戦。39分に乾貴士、44分に北爪健吾がゴールネットを揺らすと、後半は栃木の反撃をシャットアウト。清水は3試合連続の完封勝利で5戦無敗となった。

大宮アルディージャはジェフユナイテッド千葉に敗れて3連敗。モンテディオ山形vsレノファ山口FCは1-1の痛み分けに終わり、山口は5戦未勝利となった。

6試合連続ドロー中だったファジアーノ岡山は、終盤の1点でブラウブリッツ秋田を破って今季3勝目。ザスパクサツ群馬はヴァンフォーレ甲府に逆転勝利を収めて3試合ぶりの勝利をつかんだ。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第12節

▼4月29日(土・祝)

ベガルタ仙台 1-0 大分トリニータ

ブラウブリッツ秋田 0-1 ファジアーノ岡山

モンテディオ山形 1-1 レノファ山口FC

いわきFC 0-1 V・ファーレン長崎

ザスパクサツ群馬 2-1 ヴァンフォーレ甲府

FC町田ゼルビア 2-1 ロアッソ熊本

清水エスパルス 2-0 栃木SC

ジュビロ磐田 2-3 徳島ヴォルティス

ジェフユナイテッド千葉 1-0 大宮アルディージャ

水戸ホーリーホック 0-2 東京ヴェルディ

▼4月30日(日)

ツエーゲン金沢 1-1 藤枝MYFC

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(26/+12)

2位 長崎(23/+8)

3位 東京V(22/+11)

4位 大分(22/+2)

5位 群馬(21/+3)

6位 藤枝(20/+4)

7位 甲府(20/+1)

8位 清水(18/+9)

9位 秋田(18/0)

10位 岡山(17/+4)

11位 磐田(16/+4)

12位 仙台(16/+2)

13位 金沢(16/0)

14位 熊本(14/0)

15位 千葉(13/-5)

16位 水戸(13/-10)

17位 山口(13/-13)

18位 大宮(12/-5)

19位 栃木(12/-5)

20位 いわき(11/-7)

21位 山形(10/-6)

22位 徳島(9/-9)

◆■第13節の対戦カード

▼5月3日(水・祝)

13:50 熊本 vs 群馬

14:00 仙台 vs 秋田

14:00 大宮 vs 町田

14:00 甲府 vs いわき

14:00 藤枝 vs 大分

14:00 岡山 vs 山形

14:00 山口 vs 千葉

14:00 徳島 vs 清水

14:00 長崎 vs 水戸

16:00 栃木 vs 金沢

17:00 東京V vs 磐田

【ハイライト動画】柿谷曜一朗が2得点の活躍! 磐田 2-3 徳島