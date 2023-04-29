浦島坂田船が、全国11都市をめぐる全国ツアー「浦島坂田船 SUMMER TOUR 2023 Plusss」を7月から9月にかけて開催する。
2013年に結成され、今年で結成10周年を迎える浦島坂田船。本ツアーの実施は、本日4月29日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われた「浦島坂田船 10th Anniversary ～Memorial Live～」にてアナウンスされた。チケットの最速先行抽選受付は5月7日まで行われる。
浦島坂田船 SUMMER TOUR 2023 Plusss
2023年7月15日（土）愛知県 日本ガイシホール
2023年7月22日（土） 広島県 広島サンプラザホール
2023年7月23日（日） 広島県 広島サンプラザホール
2023年7月29日（土）宮城県 ゼビオアリーナ仙台
2023年7月30日（日）宮城県 ゼビオアリーナ仙台
2023年8月11日（金・祝） 兵庫県 神戸ワールド記念ホール
2023年8月12日（土）兵庫県 神戸ワールド記念ホール
2023年8月14日（月）福岡県 福岡国際センター
2023年8月25日（金） 東京都 国立代々木競技場 第一体育館
2023年8月26日（土） 東京都 国立代々木競技場 第一体育館
2023年8月31日（木） 北海道 旭川市民文化会館 大ホール
2023年9月1日（金） 北海道 旭川市民文化会館 大ホール
2023年9月7日（木） 石川県 本多の森ホール
9月8日（金） 新潟県 新潟県民会館 大ホール
9月17日（日） 徳島県 アスティとくしま
9月18日（月・祝） 徳島県 アスティとくしま
9月23日（土・祝）静岡県 静岡エコパアリーナ