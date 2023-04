景井ひな TikTokの撮影方法を伝授！「足を長く見せるコツは？」

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。4月27日(木)の放送は、TikTokの撮影に関するリスナーの質問に回答しました。TikTokいつも見ています! 最近、動画を撮り始めたんですが、全身を映した動画を撮ると、どうしても足が短く映ってしまいます。どんな画角で撮影しているのか、コツがあれば教えてほしいです!(17歳)景井:いつも、TikTokを見てくれてありがとうございます! 全身系の動画って、スタイルをどう美しく見えるかっていうのが難しいんですよ。普段、私がやってることは……ちなみに、私の身長は158cmです! そんな私がやっていることは、持っていたらでいいんだけど……厚底を履きます。厚底やヒールみたいに、底が厚いものを必ず履きますね。それで脚長効果は、一旦は現実世界で出せるわけだから……(笑)。そこからの私の基本的な撮り方は、まずスマホ画面があって、4分割したところの1番上に来る線の部分に顔を持ってくるようにしてます。そこら辺に顔を持ってくるようにして、全身が映るようにして撮ると……私は結構盛れるかな? 足が長く見えたりスタイルがよく見えたりしますね。でもこれは、私の身長プラス厚底もあるから。そこを基準にして上下してもいいと思うんだけど……あまり上に行きすぎると、顔が伸びちゃうから。なるべく顔が下中心に来るように設定して……でも、下に行きすぎると顔が盛れなくなるから。そこは、顔の“盛れさ”も確認しながらやってみてください。この説明がわかりづらかったって場合は、私のTikTokで全身動画を撮っている動画をお手本にしてくれたらいいかと思います(笑)。参考にしてみてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/