乃木坂46賀喜遥香 同期の弓木奈於と早川聖来は「めちゃめちゃ料理上手」実際に作ってもらった“おしゃれ”なメニューは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。4月27日(木)の放送では、テレビ番組で披露した料理に関するリスナーのメッセージを取り上げ、自身の料理経験とメンバーの腕前を紹介しました。はるか先生こんばんは! 『乃木坂工事中』見ました! 遥香先生のガサツな部分から、料理の腕前があんまりよろしくないことが判明してしまいましたね(笑)。今回は春巻きとグラタンでしたが、単純に難しかったですか? また、4期生で1番料理が上手な人は誰ですか?(17歳)賀喜:そうなんですよね~。(4月2日放送の)『乃木坂工事中』で料理企画があって、春巻きとグラタンを作りました。「最後にグラタンを食べたのいつだろう?」っていうぐらい食べていなかったので、考えながら作りました。難しかったです。私は……17歳のときに上京してきたんですけど、しっかり「今日から上京します!」みたいな感じじゃなくて、「忙しい……帰る暇がない、上京するか!」みたいな感じだったんです。それなりに来てそれなりに生きてきたので……なんだろうな、自炊するっていう意識がなかった(笑)。「普段、何を食べているんだろうな?」って思うぐらい料理しないんですけど……。メンバーの手料理を食べる機会はあまりないけど、4期生だと弓木奈於ちゃんと早川聖来ちゃんは、めちゃめちゃ料理上手ですね。聖来は実際に手料理をお家で食べたことあって……冷蔵庫の中にある食材で「これとこれで作るけど、こんなんでいい?」って言って、パッて作ってくれるんですよ。前にジェノベーゼ味のサラダみたいな料理を作ってくれて、「おしゃれ~!」って思いながら食べましたね(笑)。私もいつか作れたらいいなって思うので、2人に教えてもらおうと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/