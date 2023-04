Saucy Dog石原慎也「俺、一番普通じゃん！」『パジャマの交換頻度』アンケート結果に納得

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。4月26日(水)は、前回の放送で募集した『パジャマの交換頻度』についてのメッセージを取り上げ感想を語りました。募集時のコメントとあわせて紹介します。「Saucy LOCKS!」では、“普通”をテーマにした企画をおこなっています。今回の放送では、「普通of普通」を決めるコーナーをお届けしました。――募集時のコメント(4月19日放送分)石原:今回募集するテーマは、「パジャマの交換頻度の普通ってどのくらい?」です。これ、ほんまにわかってないねんけど、パジャマの交換頻度の“普通”ってむずない?お風呂入って、綺麗な体でパジャマ着るやん。まあ寝汗かくって言うけど、毎日洗うことはないんじゃないかなって思うわけ。ちょっと匂いを嗅いでみて「まだ柔軟剤の匂いする! 全然良い匂いするやん!」みたいな(笑)。俺は、3日に1回ぐらいが普通かなって思ってるけど、みんなの“普通”も聞きたいなって思っています!(4月26日放送分)――リスナーのメッセージ&石原の感想【パジャマというより、Tシャツ短パンスタイルなので1日1回洗います。その日によって、着るTシャツがかわるの楽しいですよ!】(23歳)石原:確かに! 俺、フェスは、フェスのTシャツでステージに出るって決めてるんですよ。リスペクトを込めてね。そのフェスTがどんどん溜まってきてるんで、毎日着替えるの楽しいかも! ありがとう!!【パジャマは、2日に1回替えてます! 洗濯する頻度がそのくらいだから、そのときに……】(18歳)石原:確かにね。自分で洗濯してる子だったら、2日に1回ぐらいとかか……水代もったいないもんね。俺も節約したい!【フェスのTシャツやバンTを、冬は3〜4日に1回。夏はだいたい毎日替えて、下は週1ぐらいで替えます! 寝るときにバンTを着ちゃうと、気分が上がってあまり寝れません。ちなみに、サウシーのロンTは部屋着用とライブで着る用2枚買って、寝るときでも余韻に浸っています】(17歳)石原:ありがとうございます! もうね、毎日気分上がっちゃって、楽しんでくれてるってことですね(笑)。でも……2日に1回着替えるけど、洗濯はもうちょっと溜めてから、っていう人もいるのかもしれない。【引かないでください! 5日に1回くらい洗います! 良い匂いだもん!】(22歳)石原:引かないよ〜! 5日に1回のときもあるよ! 良い匂いなんだもん、しょうがないじゃん(笑)。(リスナーを代弁して)替えるタイミングわかんねぇっつうの!(笑)。【パジャマは、変に汗かかない限りは1週間くらい替えないですね。あと余談ですが、もふもふのくまさんパジャマがお気に入りですね〜】(17歳)石原:17歳男の子、かわいい〜(笑)。もふもふのくまさんパジャマか〜、いいな。ジェラピケとかかな(笑)。1週間ぐらい替えない人もいるんだね! 別に誰も否定はしないので! 普通を探してるのでね。石原:その他のメッセージも合わせると、パジャマの洗濯タイミングは、“3日に1回くらい”になりました! そんな感じなんですね。意外となんか……俺、一番普通じゃん! 僕が“普通of普通”でした(笑)。でも……洗濯のタイミングが(関係している)ってことか。俺はツアーから帰ってきた時とかだったら、ライブ衣装とか一度に洗わないといけないものが多くなっちゃうんです。そうすると、終わった後に畳んで……みたいなこととか全部含めて面倒くさくなっちゃうんですけど。溜めちゃって良くないですね。「毎日変えると気分上がるよ」というメッセージもあったので、毎日変えるのも採用! メッセージありがとうございました。次回のお題は、「Twitterの“いいね”と“リツイート”を押す、普通の基準を教えて」です。メッセージは、「#普通of普通」のハッシュタグをつけて「Saucy LOCKS!」の掲示板まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/