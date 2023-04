内田雄馬「一歩踏み出すことで変わる」片思い中の10代に贈る 背中を押す1曲

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、毎月1組のアーティストが毎週登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けます。4月のマンスリーアーティストは、内田雄馬さんです。4月26日(水)の放送では、片思いに悩む10代リスナーの相談に回答しました。わたしは、今好きな人がいます。その人は、1年生のときからずっと一緒に頑張ってきた部活の仲間です。最近、部活の引退が近づいてきて、早く想いを伝えなきゃ……と焦る反面、気持ちを伝えて今の関係を壊してしまうのが怖くて、なかなか一歩を踏み出せずにいます。雄馬先生、私はどうしたらいいのでしょうか……。内田:今、好きな人がいらっしゃるということで……一緒に部活で頑張ってきた仲間ということは、その人が頑張っている姿とかをずーっと隣で見てきたということですよね。その人の素敵な部分をいっぱい見て、それは好きになっちゃうよねってところなんですけども……。思いを伝えたら変わってしまうものもあるんじゃないか、って不安になる気持ちもわかります。でも、その先に進もうってなると、やっぱり変化は訪れると思うんです。その一歩を踏み出すことで、少なくとも今の自分たちの形とは違うものに変わっていくと思います。この「スタートライン」は、今の自分から一歩踏み出すことでまた新しい場所に進めるよ、と歌っている楽曲です。自分の人生の主役は自分だから、その思いを置いておくっていうよりかは、自分がちゃんとその気持ちを昇華させてあげる。それがどんな未来に繋がるにしろ、必ず良い一歩に変わっていくと僕は思います。変化があるから成長があって、成長があったらどんどん良い場所に向かって行けるから! だから、はじめてみましょう。今回、リスナーに贈った「スタートライン」は、2021年リリースの8thシングル『Comin' Back』に収録されています。また、4月12日にニューシングル「Salt & Sugar」をリリース。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/