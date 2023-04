乃木坂46賀喜遥香「幸せな日でした」憧れの先輩・山下美月と初サウナを体験

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。4月27日(木)の放送では、ファッション誌『CanCam』5月号(小学館)に掲載されている、先輩メンバーの山下美月さんとの初サウナ体験を語りました。賀喜:5月号の『CanCam』に、山下美月さんの大特集が掲載されております! 美月さんのプライベートなこととか、お仕事のこととか、本当にいろんな美月さんが見られるんですよ。その中に、私と2人のコーナーも入れていただきまして……美月さんとお話ししたり、サウナにも行きました。私、サウナに行ったことなくて、今回が初サウナ! 銭湯の横にくっついているサウナは、10秒ぐらい入ったことはあるんですけど……ちゃんとしたサウナに入ったことがなくて。ピクミンの上? みたいな帽子を被って(笑)、「サウナキャップって、こういうのなんだ!」って初めて知りました。美月さんと一緒に『サウナ行きたい』というTシャツも着て、「サウナ来る? 来たことある?」、「このTシャツかわいいね~」みたいな話をして、「美月さんの大特集号に、私が出させていただいてもいいんですか!?」って思ったんですが……。美月さんが本当に優しくて嬉しかったです! 「こんなことあっていいのかな……?」っていう感じで、幸せな日でしたね。この撮影日が、バレンタインの近くだったんです。バレンタイン当日にも美月さんに会えたんですけど、みんながいるからちょっと恥ずかしいなと思って、この撮影の日にバレンタインのチョコレートあげました(笑)。「えー、いいの~? ありがとう~!」って言って喜んでくれたのが、私のなかでの思い出です……! 「おいしかったよ、チョコレートありがとう~!」って言ってくださって、お返しもいただきました(笑)。嬉しかったです! 今度はプライベートで、サウナとか旅行とかに行けたらいいなって思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/