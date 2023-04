大江千里「ジャズのセッションをしているようでした」ラジオドラマ『安部礼司』出演を振り返る

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。4月23 日(日)放送のタイトルは「大切な友だち、いますか?」。スペシャルゲスト出演として、ジャズピアニストとしても活躍中のシンガーソングライター大江千里さんが登場。デビュー40周年を迎えた大江さんが、久々のラジオドラマに挑戦しました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。今回、大江さんがラジオドラマで演じるのは、東京・神保町で個展を開く、世界的に有名な画家「大江山万里(おおえやま・ばんり)」。大江山は、かつて大日本ジェネラルの社員で、安部礼司の上司・大場嘉門(おおば・かもん)部長と同期の優秀な社員だった。大場とは、過去に同じ女性を愛したことも。そんな2人が久々の再会を果たすなか、開発本部は解散の危機に……。かつての仲間であり、友人であり、良きライバルのような存在でもあった大江山と大場……2人の男の友情の物語を、大江千里さんの楽曲をはじめ数々の名曲が彩ります。劇中では、大江さんの楽曲「格好悪いふられ方」「Rain」「STELLA'S COUGH」「ありがとう」や、大江さんが作曲した渡辺美里さんの楽曲「10years」「春の日 夏の陽 日曜日」なども流れ、ラジオドラマを盛り上げました。番組では、今回のスペシャルゲスト・大江千里さんとのトークパートも。大江さんの楽曲を青春時代にリアルタイムで聴いていた安部礼司役の小林タカ鹿は、「お会いできて、めちゃめちゃうれしいです。大江さんの楽曲は、僕にとって人生のサントラ盤のようですし、俳優をされていた大江さんの姿も心に鮮明に残っています」と興奮気味に伝えます。今回、久々のラジオドラマ出演となる大江さん。「ラジオドラマは、かなり前に『WAHAHA本舗』の久本(雅美)さん、柴田(理恵)さん、渡辺(信子)さんの3人に、毎回ツッコまれる男の子の役をやったことがあります。鍛えていただきましたね」と当時を回顧。続けて「ただ、かなり久しぶりだったので、だいぶ“時差”を感じましたが、同じ空間でプロのみなさんに混ぜてもらって、ジャズのセッションをしているようでした」と感想を述べました。安部礼司役の小林タカ鹿は「(大江さんの演技が)“渦(うず)”のように、いつもの『安部礼司』の空気をかきまぜてくれるような感じがあって、非常に刺激的でした。ありがとうございました」と、あらためて感謝の言葉を伝えました。番組では他にも、当時のレコード会社・エピックソニー(現・エピックレコードジャパン)の先輩・後輩で、エピックソニーの黄金時代を一緒に盛り上げた渡辺美里さんとの現在の交流も明かしてくれました。ぜひ、radikoタイムフリーでチェックしてください。<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/