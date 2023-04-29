CS・フジテレビNEXTでは、29・30日に開催される『ARABAKI ROCK FEST.23』の模様を、6月25日(16:00～)に8時間にわたって放送する。
『ARABAKI ROCK FEST.』は、2001年の初開催から昨年で20回目の節目を迎え、今や東北の春の風物詩ともなった野外音楽フェス。今年は、東北6県を象徴する6つのステージ「陸奥＜MICHINOKU＞」、「荒吐＜ARAHABAKI＞」、「鰰 ＜HATAHATA＞」、「津軽 ＜TSUGARU＞」、「花笠 ＜HANAGASA＞」、「磐越 ＜BAN-ETSU＞」が、2019年以来、4年ぶりに復活。アーティストたちによる2日間の熱いライブに、ドキュメンタリー映像を加えて会場の雰囲気を丸ごと放送する。
毎年恒例となった“ARABAKI”でしか見ることができない夢のコラボレーションは必見。29日の「SHISHAMO 10周年スペシャル」にはゲストとしてNARGO、北原雅彦、GAMO、谷中敦(東京スカパラダイスオーケストラ・ホーンセクション)、大木温之(ピーズ)、山中さわお(the pillows)、ユウ(チリヌルヲワカ/ex GO!GO!7188)が登場する。
また、「堂島孝平×SLENDERIE RECORD presents また帰ってきた!春のヒットスタジオ」では、ボーカルに堂島孝平、藤井隆、椿鬼奴、乙葉が出演し、イベントを盛り上げる。
そして30日の＜MICHINOKU PEACE SESSION「奥田民生 アラバキ★ライダー」＞には、フジファブリック、伊藤大地、吉川晃司、岸田繁(くるり)、後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)、曽我部恵一、のん、BiSH、TOSHI-LOW(BRAHMAN/OAU)が出演し、ここだけの特別セッションを披露する。
出演ラインナップは、以下の通り。
■Day1
ACIDMAN／Age Factory／ELLEGARDEN／KALMA／川内太鼓／9mm Parabellum Bullet／GRAPEVINE／GLIM SPANKY（Acoustic Set）／Kroi／ゴスペラーズ／サバシスター／サンボマスター／SHISHAMO 10周年スペシャル／SHERBETS／女王蜂／ストレイテナー／w.o.d.／Dios／This is LAST／Tele／東京スカパラダイスオーケストラ／堂島孝平(荒吐親善大使)「堂島孝平×SLENDERIE RECORD presents また帰ってきた！春のヒットスタジオ」／ドレスコーズ／奈良美智(DJ)／西馬音内盆踊り／ねぐせ。／のん／ハンブレッダーズ／ピーズ／ビッケブランカ／the pillows／04 Limited Sazabys／藤原さくら／藤原美幸(秋田民謡)／BRAHMAN／BREIMEN／フレデリック／FLOW／マキシマム ザ ホルモン／Mr.ふぉるて／みちのくプロレス／夢弦会（津軽三味線）／ヤバイTシャツ屋さん／ヤングスキニー／LOVE PSYCHEDELICO (Premium Acoustic Set) guest：GLIM SPANKY／reGretGirl／the LOW-ATUS／wacci
■Day2
ao／ASIAN KUNG-FU GENERATION／ALI／eastern youth／梅田サイファー／エレファントカシマシ／川崎中学校吹奏楽部／吉川晃司／Creepy Nuts／くるり／Cody・Lee(李)／coldrain／kobore／ZAZEN BOYS／Chevon／(sic)boy／-真天地開闢集団-ジグザグ／水曜日のカンパネラ／STUTS／sumika／関取花／曽我部恵一／竹原ピストル／帝国喫茶／DISH//／10-FEET／Dragon Ash／Nothing’s Carved In Stone／奈良美智(DJ)／にしな／西馬音内盆踊り／THE BACK HORN／BAND-MAID／ハンバート ハンバート／BIGMAMA with 菅原卓郎&滝 善充(9mm Parabellum Bullet)／羊文学／BiSH／藤原美幸(秋田民謡)／HEY-SMITH／マカロニえんぴつ／マハラージャン／MICHINOKU PEACE SESSION「奥田民生 アラバキ★ライダー」／みちのくプロレス／夢弦会（津軽三味線）／武藤昭平withウエノコウジ／yonige／リーガルリリー／緑黄色社会／Reol／ROTTENGRAFFTY