【トイ・ストーリー】子供も大人も楽しめるスペシャルカフェに行ってきた♪

ウッディたちに会いに行こう! 「トイ・ストーリー」OH MY CAFEが、期間限定でオープン! 可愛いメニューやグッズをご紹介します♪

「トイ・ストーリー」OH MY CAFEが、2023年4月28日(金)より東京にて、4月27日(木)より大阪にて、4月29日(土)より名古屋にて、期間限定でオープンします。

「トイ・ストーリー」は、世界初の長編フルCGアニメーション映画として1995年に全米で劇場公開され、全世界に大きな衝撃と感動をもたらしました。おもちゃのウッディとバズ・ライトイヤーの大冒険を描き、現在、シリーズ第4作までが公開されています。

そんな「トイ・ストーリー」の ”おもちゃ部屋” をコンセプトにしたカフェが登場! 内装、メニュー、グッズをレポートしていきます!

【内装】

カフェはガーランドで飾りつけされて、とっても楽しい雰囲気! ウッディと仲間たちが中央にいるほか、壁際にはジェシーがいたり、バズが宙に浮いていたり、まさに ”おもちゃ部屋”!

壁には、映画の場面カットも! ストーリーを思い出して、ワクワクしちゃいます。

店内を見てまわっていると、カプセルトイの筐体を発見! こちらは、事前予約者限定のカフェ利用特典で、入店時にもらえるコインを入れて回すと缶バッチが9種類の中からランダムで1つ出てきます。さらに、当たりくじが出るとなんとキャンバスアートがプレゼントされます! ぜひ挑戦してみてください♪

(C)Disney/Pixar (C)Just Play,LLC

Mr.Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission.

(C)Hasbro. All Rights Reserved.

(C)Mattel, Inc. All Rights Reserved.

【メニュー】

メニューは、おもちゃたちをイメージした『通期メニュー』と『期間限定メニュー』があります。

全てのメニューが、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています♪

<通期メニュー>

『通期メニュー』はアンディのお部屋がテーマで、ウッディやジェシー、バズなどをイメージしたメニューがラインナップ!

『【ウッディ】保安官のトマトパスタ』は、ウッディのくつ裏に書かれたアンディの名前をバケットに焼き印。保安官バッジはアンディとの友情の証!

また、2020年開催の「ピクサーフェスト」OH MY CAFEで人気だった『おもちゃ箱クリームシチューパン』がリバイバル登場! 箱から飛び出すおもちゃたちをイメージしたメニューです。

<期間限定メニュー>

『期間限定メニュー』は前期がボニーのお部屋、後期がサニーサイドのお部屋がテーマで、ドーリーやロッツォをイメージしたメニューが登場します。

『【ミスター・プリックルパンツ】名俳優のカレーパン』は、カレーパンでハリネズミらしいトゲを表現したメニュー! ブルーベリー、いちご、ベビーリーフがミスター・プリックルパンツを彩ります。

【グッズ】

ポップでカラフルな本カフェオリジナルグッズも要チェックです!

『アクリルバッジ(ランダム8種)』は、キャラクターの顔が大きくデザインされたアイテム。笑顔のおもちゃたちから元気がもらえます♪

『ミニコンテナセット』は、赤色コンテナにウッディ、黄色コンテナにジェシー、青色コンテナにバズがデザインされたアイテム。重ねて使えるところが嬉しい♪ 小物を可愛く収納するのに役立ちそうです。

「トイ・ストーリー」OH MY CAFEで、子供も大人も「トイ・ストーリー」の世界を思いっきり楽しみましょう!

