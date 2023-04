福岡晃子、accobin名義で初のソロアルバムをリリース

チャットモンチーでベーシストだった福岡晃子が、accobin名義で自身初のソロアルバム『AMIYAMUMA(アミヤムマ)』をリリースした。

チャットモンチーの「完結」後、故郷徳島に拠点を移した福岡晃子。「accobin」として新たな一歩を踏み出したことで切り開いた景色を「生まれて初めて」というテーマで独自の音楽へと昇華させ、およそ3年半かけて創り上げたという色彩豊かな全7曲で構成されたソロアルバム『AMIYAMUMA(アミヤムマ)』が完成した。

今作はカセットテープとダウンロード販売での同時リリースとなっており、アルバム全曲の歌詞、書き下ろしのコラムや自ら撮影した写真などを掲載したオリジナルZINE『ACCOZINE #1』も同日発売する。

徳島での生活から音楽が生まれる瞬間を垣間見ることのできる、他に類を見ない新しいブックレットが誕生した。

accobinコメント全文

アルバム制作にこんなにも時間がかかったのは、途中で何度も迷って、止まって、

考え直して、を数えきれないほど繰り返したからです。

自分にとって音楽を作ることは一体何なのか、それについて考える時間が約3年必要で、

吹っ切れてからの半年で一気に作り上げました。

結局、音楽制作はわたしの全てであり、

同時に取り立てて特別なものではありませんでした。

音楽を作らない日も楽しく暮らせるし、作っていたら嬉しい。そんな感じです。

途中までは自己満足なアルバムになるかなと思っていたけれど、

わたしの尊敬する人たちの力をお借りして、

アルバムがみるみるうちに輝いていきました。

おかげで今は心の底から「良いものができたから聴いてくれ!」と

大声で叫びたい気持ちです。

何も犠牲にしない、生活の中から生まれた音です。

ぜひ、聴いてみてください。

2023年5月21日(日)リリース※4/28(金)正午12時予約受付開始

accobin 1st Album 『AMIYAMUMA』(アミヤムマ)

品番 : ACBN-2305 ※カセットのみ完全生産限定

価格 : 2,500円 (税込) ※カセット&ダウンロード販売同額

<主な取扱い店>

OLUYO店頭&オンラインショップ ※カセット&ダウンロード

https://oluyo2016.wixsite.com/tokushima/shop

カセット予約購入特典(ダウンロードは予約不可)

■OLUYO特典

オリジナルステッカー[カセットPケースサイズ]

■OLUYO以外特典(FLAKE RECORDSなど)

オリジナルポスター[A3サイズ]

※特典は数に限りがあり、なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

『AMIYAMUMA』 accobin ※カセットテープとダウンロードの収録内容は同一

1.Change (3:57)

Music by accobin & Hiroyasu Takahashi Lyrics by accobin

2. after clap (4:09)

Music & Lyrics by accobin Rhythm Direction by Hayato Beat

3. Marble (3:44)

Music by accobin & imai Lyrics by accobin

4. Moment (4:37) Music by accobin

5. ジャムと納豆 (4:03) Music & Lyrics by accobin

6. New Rain (4:48)

Music by accobin & Hiroyasu Takahashi

Lyrics by accobin

Chorus & Guitar & Some Synthesizers by Hiroyasu Takahashi Produced by accobin &

Hiroyasu Takahashi

7. Heart Beats (5:33)

Music & Lyrics by accobin

Drums & All Percussions & Chorus by Masa Matsushita Produced by accobin & Masa

Matsushita

Mixed by Hiroaki Sato (molmol) , Mastered by Tsubasa Yamazaki.

Recorded at studio TORIGORO , Mixed at EELOW , Mastered at Flugel Mastering

Album artwork by YUGO.

Paper artwork by Locke (Lockett Works)

Special Thanks Kat McDowell , Leminh Luc , Mameta , Noriyuki Kikuchi ...and you !

Total Produced by accobin

2023年5月21日(日)リリース

※4/28(金)正午12時予約受付開始

オリジナルZINE『ACCOZINE#1』(アッコジン#1)

価格 : 500円 (税込)

サイズ : A5

内容 : 歌詞、クレジット、写真、コラム、ライブ御朱印帳

etc…

<主な取扱い店>

OLUYO店頭&オンラインショップ

https://oluyo2016.wixsite.com/tokushima/shop

accobin(アッコビン) Profile

イベントスペース「OLUYO」社長、作詞作曲家、演奏家。

徳島県徳島市出身。2002年よりチャットモンチーのメンバーとして活動し、2016年に徳島にイベントスペース<OLUYO>を開設。バンド活動に並行して、毎月さまざまなイベントを企画・開催する。2018年にチャットモンチーを完結した後、2020年より徳島に完全移住。現在所属しているバンドは、今年結成10周年を迎える親子向けバンド「くもゆき」・吉本新喜劇座長の小籔千豊氏率いる「吉本新喜劇ィズ」・BaseBall Bear 小出祐介氏のプロジェクト「マテリアルクラブ」。その他、ソロアーティストやバンドのプロデュース、作詞作曲を手掛ける。(2022年森七菜1st Album 収録「かたつむり」作詞担当など)。また、アパレルブランド「STINGRAY」の広報を担当するなど、活動範囲は多岐にわたる。2021年からYouTubeチャンネル「accobin_福岡晃子」を開設し、徳島での生活や音楽活動の様子を発信している。