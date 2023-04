新しい学校のリーダーズ「日本に対してもう一度アプローチ」EP『一時帰国』には話題の楽曲「オトナブルー」「Suki Lie」収録

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月27日(木)の放送は、“個性と自由ではみ出す”4人組ダンスヴォーカルユニット・新しい学校のリーダーズがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)と、SNSを中心に話題になっている楽曲「オトナブルー」や、4月12日(水)にリリースされたEP『一時帰国』について語った場面を紹介します。【新しい学校のリーダーズ:2015年結成。全曲メンバーによる振り付けで構成されたダンスと耳に残る楽曲が個性的だと話題になり、2021年にアジアのカルチャーを世界に発信するレーベル・88risingより世界デビュー。2022年にはアメリカで単独公演、マニラ、ジャカルタでも公演を開催。現在のSNSの全フォロワー数は1千万人にのぼり、4月12日リリースのEP『一時帰国』に収録されている「オトナブルー」のTikTok関連動画の再生数は、4億回を超えています】こもり校長:数字がすべてではないですが……爆裂にバズっていますね。MIZYU:ちょっとよくわからない次元まで来てしまって、(人数は)目に見えるけど見えないみたいな。目の前に現れたら「こんなに!」となるけど……わかるようでわからないんですよね。こもり校長:振り付けもいろんな人がマネをしていますし、僕も事あるごとに首を振っちゃうみたいなところがあるんですよ。あれは、どういう流れでできあがったんですか?MIZYU:スタジオで4人横に並んで、「ステップ踏みたいね」みたいな。でも、「ちょっとクセがあったらいいよね」みたいな感じで、「こんな感じかな、こんな感じかな」って動きながら模索して、あれにたどり着きました。SUZUKA:シュールさがあったらええな、と言ってね。こもり校長:ちょうどいい塩梅ですよね。気持ちいいダサさもあって、あの手の位置何!? みたいな。絶妙じゃない?COCO教頭:あご下くらいのね。MIZYU:いいかも、って思ったよね。こもり校長:ステップのコミカルさが、またいいよね。KANON:お気に入りです。こもり校長:そして、(「オトナブルー」も収録されている)ニューEP『一時帰国』が、4月12日にリリースされました。おめでとうございます!新しい学校のリーダーズ:ありがとうございます!こもり校長:このEPを聴いて、ものすごく勢いを感じました。「ちょっとはみ出してみたい」、「自分の心をさらけ出したい」と考えている10代の生徒(リスナー)っていっぱいいると思うんですよ。でもはみ出すときって、ちょっと演じなきゃいけないと思うんです。素のままでは勢いでいけない、というか。でもこのEPの中には、1曲は絶対に“演じ切れるときの自分のBGM”みたいな曲があるんじゃないか、と思いました。新しい学校のリーダーズ:すごい! 校長! レコメンド上手!こもり校長:(笑)。なんで、タイトルが『一時帰国』なんですか?MIZYU:2021年に世界デビューをしてから、いろんな国の人に届けたい気持ちが強くなったので、日本語しかしゃべれない4人ですけど……英語に挑戦したり、スペイン語バージョンの曲を出したり、海外のプロデューサーさんといっぱい曲を作った日々だったんです。でもこのタイミングで“一時帰国”して、日本に対してもう一度アプローチする、日本のプロデューサーさんともう一度タッグを組む、そんな曲たちを集めました。――「Suki Lie」(EP収録曲)オンエア後……COCO教頭:この曲は中毒性がヤバい! MVも見せてもらったんですけど、振りもシンクロしているし……全然ぶれてないの!MIZYU:今回も、クセになる振り付けを作れたかなと思って。この曲も「オトナブルー」に続いて踊ってほしいですね。KANON:そうですね!COCO教頭:曲が持つ不気味さ? も、この4人がやるとかっこよくなるんだと思いました。MIZYU:ちょっと奇妙ですよね。COCO教頭:でも、それがいい! 味が出ていました。新しい学校のリーダーズ:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/